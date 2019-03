Kia mise sur l’électrifié à Genève

Sur le salon européen, Kia présentera un concept de berline quatre portes 100 % électrique aux côtés de ses Niro hybride et hybride rechargeable restylés ainsi que de la troisième génération de son Soul électrique.

Chez Kia, l’électrique n’est plus depuis bien longtemps anecdotique. La preuve avec ses ventes en 2018. L’an passé, le coréen a écoulé en France 42 131 véhicules particuliers dont 52,5 % carburaient à l’essence et 35,7 % au diesel, soit des proportions respectivement en hausse de 37,2 % et en repli de 8,8 %. 9,8 % de ses immatriculations ont ainsi été générées par ses modèles hybrides, rechargeables ou non, soit une part en progression de 12,6 %. L’électrique a quant à lui pesé pour 2 % de son total, soit une augmentation de 5,7 %. C’est dire l’importance de l’électrifié pour la marque, qui, à Genève, compte bien capitaliser sur cette technologie.

Sur le stand de la marque trônera en vedette un concept car, une berline 100 % électrique quatre portes dont on ne sait pour le moment que peu de choses. Quelques indications sur ses attributs esthétiques ont été cependant précisées : le modèle devrait être ainsi pourvu d’une réinterprétation de l’emblématique calandre Tiger Nose mais aussi d’un pare-brise et d’un toit réalisés dans un seul et même panneau de verre afin de créer un toit panoramique. Kia promet ainsi un véhicule à la croisée de plusieurs segments « conçu délibérément pour ne s’inscrire dans aucune catégorie définie », regroupant « les attributs d’un SUV musculeux, d’une berline athlétique et aérodynamique et d’un crossover spacieux et polyvalent. » A l’intérieur, la berline devrait arborer une configuration futuriste puisque le constructeur annonce l’intégration de 21 écrans individuels, synchronisés et disposés en courbe sur la partie supérieure de la planche de bord.

Troisième génération du Soul électrique

Genève sera aussi l’occasion pour Kia de mettre en avant la troisième génération de son tout aussi original Soul électrique, rebaptisé e-Soul. Ce lancement sur un salon européen n’a rien d’un hasard puisque cette version électrique sera la seule proposition de Soul pour le Vieux Continent. Il faut dire que les chiffres de ventes confirment cette stratégie : en France, à titre d’exemple, sur les 792 Soul vendus, 660 étaient électriques, seulement 108 diesel et 24 essence. Au menu de cette nouvelle mouture disponible à partir de la fin premier trimestre : de fidèles formes cubiques, mais surtout deux motorisations électriques. L’une d’une grande capacité avec sa batterie de 64 kWh, l’autre de 39,2 kWh. Leur point commun : offrir une autonomie supérieure à celle de l’ancien Soul électrique ainsi qu’un couple de 395 Nm, accru de 39 %. La version 64 kWh, associée à un moteur électrique de 204 ch, dote le Kia e Soul d’une autonomie de 452 km selon le cycle WLTP avec une consommation homologuée à 15,7 kWh/km. En ville, cette autonomie atteindrait même 648 km. La version entrée de gamme peut se targuer de tout de même offrir 277 km en tout électrique avec une consommation de 14,5 kWh/km. Pour la ravitailelment, le coréen ne met en avant que la recharge rapide permettant la recharge de 20 à 80 % des capacités en 42 minutes.

Le secret de ces performances : une batterie litihum-ion polymère nouvelle génération affichant une capacité énergétique supérieure grâce à une nouvelle formule chimique. Avec comme résultat, 25 % d’énergie supplémentaire stockée. S’ajoutent différentes technologies de récupération de l’énergie dont le système de ventilation et de climatisation individuelle ou encore le système de freinage à récupération d’énergie avec, au choix, cinq niveaux de récupération. Sur le volet équipements, l’e Soul bénéficient désormais du système télématique Uvo Connect, qui devrait par ailleurs être étendu à d’autres modèles européens à l’avenir. Ce système utilise la carte SIM du véhicule pour récupérer et actualiser des données en temps réel, pour permettre au conducteur d’accéder à des informations relatives aux conditions de circulation, aux prévisions météos, aux prix des carburants mais aussi aux stations de recharge. Ces données sont exploitables via l’application UVO, permettant aussi d’activer toute une série de fonctions à distance.

Case restylage pour les Niro hybride et hybride rechargeables

Autres attractions sur le stand du constructeur : ses Niro hybride et hybride rechargeable restylés, dont l’actuelle mouture a trouvé l’an passé, en France, 4 277 preneurs. 95 % de ces immatriculations ont été générées par la version hybride. Evolutions concernant le design extérieur, de nouveaux boucliers avant et arrière, des projecteurs redessinés également à l’avant et à l’arrière. A bord, la marque a revu le revêtement de son tableau de bord et de sa planche de bord, qui reçoit d’ailleurs désormais, sur les plus hautes finitions, un écran de 10,25’’ ainsi qu’un combiné d’instrumentation avec un écran de 7’’. De série, le système d’infodivertissement comprend un écran 8’’, tandis que celui du combiné d’instrumentation se contente de 4,2’’. A noter également deux nouvelles possibilités de personnalisation pour l’habitacle. Comme le e Soul, les Niro se dote du système télématique Uvo Connect.

Concernant les ADAS, les Niro hybride et hybride rechargeable se dotent désormais, en plus du régulateur de vitesse adaptatif déjà disponible, de l’assistant de conduite dans les embouteillages. Pas d’évolutions en revanche au niveau des motorisations : au menu, la combinaison du moteur essence 1.6 l couplé à une batterie 1,56 kWh pour la version hybride, et de 8,9 kWh pour la rechargeable. Pour ce dernier, l’autonomie en tout électrique atteint 58 km en cycle NEDC corrélé.

La commercialisation des Kia Niro hybride et hybride rechargeable débutera en France au début de l’été 2019.