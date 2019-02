Deux MAN eTGE livrés à SNCF Réseau

Deux exemplaires du fourgon électrique de MAN ont été reçus par SNCF Réseau. Ils seront utilisés sur les sites parisiens de la gare de Lyon et de la gare de l’Est.

Les premiers pas de MAN Truck & Bus dans l’univers des utilitaires légers sont prometteurs. En 2018, 863 exemplaires de son grand fourgon, le TGE, cousin du Volkswagen Crafter, ont trouvé preneur en France. Le constructeur poursuit aujourd’hui son offensive avec l’arrivée de la déclinaison 100 % électrique, baptisée eTGE, affichant une autonomie de 160 kilomètres. L’un des premiers clients de cette nouvelle offre alternative n’est autre que SNCF Réseau.

Référencé par l’entreprise publique avec un contrat-cadre, MAN Truck & Bus a livré le 27 février 2019 deux exemplaires de son fourgon électrique. Utilisés sur les sites parisiens de la gare de Lyon et de la gare de l’Est, ils serviront à acheminer du matériel et des agents des équipes de maintenance des voies ferrées entre les chantiers et les brigades. Le premier sera affecté à la brigade Voies et le second à la brigade Services mécaniques.

Pour SNCF Réseau, qui détient un parc de 18 000 véhicules sur l’ensemble du territoire, l’électrification est un véritable sujet. L’entreprise compte à ce jour plus de 300 véhicules zéro émission, essentiellement des voitures particulières.