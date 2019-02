Volkswagen FS s’offre un spécialiste des moyens de paiement

La captive de Volkswagen annonce l’acquisition de LogPay Financial Services, une entreprise allemande commercialisant divers moyens de paiement, dont une carte carburant donnant accès à 12 000 stations-service en Europe.

Volkswagen Financial Services poursuit ses acquisitions dans les secteurs de la gestion de flotte et de la mobilité. Après avoir mis la main sur FleetLogistics, la captive de VW vient d’acquérir 100 % du capital de LogPay Financial Services (LPFS), jusqu’à présent propriété de DVB Bank SE.

Cette entreprise allemande spécialisée dans les moyens de paiement dispose d’une filiale, LogPay Transport Services, dont Volkswagen Financial Services était déjà actionnaire majoritaire depuis 2017. Cette filiale commercialise une carte carburant pour les professionnels. Elle revendique un réseau de 12 000 stations-service partenaires en Europe, dont plus de 6 500 en Allemagne. En France, cette carte est acceptée dans 67 stations Avia et Dyneff.

« Les services de mobilité restent pour nous un important secteur de croissance. La prise de contrôle de LogPay Financial Services nous permet de centraliser notre activité de cartes carburant et de devenir l'un des principaux fournisseurs en Europe. Notre objectif est d’intégrer dans LogPay l’ensemble des activités liées aux cartes de carburant de Volkswagen Financial Services », déclare Gerhard Künne, le responsable du service mobilité de la captive.

Avec l’acquisition de LPFS, VW FS met également la main sur LogPay Mobility Services, filiale spécialisée dans le traitement des paiements pour les transports publics locaux. « Le transport public local est un domaine d'activité intéressant pour Volkswagen Financial Services, un segment que nous allons continuer à développer avec LogPay », assure Gerhard Künne. L'acquisition de LogPay Financial Services doit encore être approuvée par les autorités antitrust. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat.