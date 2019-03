Les dix points marquants du marché VP : le mois de PSA

En février 2019, le marché du véhicule neuf particulier a été marqué par des performances extrêmement contrastées selon les groupes et les marques. PSA fait tout de même l’unanimité en enregistrant la meilleure croissance de tous les groupes.

2,1 % : la hausse du marché français du VP neuf en février par rapport à la même période de l’année précédente, soit 172 438 immatriculations. Sur les deux premiers mois de l’année 2019, cette progression s’avère toutefois plus timide avec seulement +0,5 % soit 327 517 unités.

58,6 % : la part de marché des groupes français, aussi bien en février que sur les deux premiers mois de l’année. PSA peut se targuer de bénéficier d’une pénétration de 35,1 %, tandis que Renault s’est octroyé une part de marché de 23,5 %.

+10,7 % : la meilleure croissance enregistrée par un groupe automobile en février 2019. Une performance a attribuer à PSA. Le groupe a été boosté par les très bonnes performances de DS et sa croissance de 25,7 % soit 1 684 VN, mais aussi d’Opel et de Citroën. Les deux marques ont respectivement connu un bond de 24,6 et 20,1 % de leurs immatriculations, soit 7 122 et un peu moins de 20 000 exemplaires. En revanche, petite mine pour Peugeot qui fait finalement pâle figure avec ses 2,5 % de progression et 31 784 unités.

+0,3 % : la stagnation du groupe Renault en février avec ses 40 440 VN écoulés. Le groupe a pu compter sur les 3,4 % de progression de Dacia, soit 10 428 unités, qui n’a cependant pas pu compenser le repli de 1,4 % de Renault ayant immatriculé un peu moins de 30 000 VN. A noter tout de même le volume additionnel de 200 Alpines A110.

+44,5 % : la meilleure performance parmi les marques à l’origine de plus de 500 immatriculations en février. Il s’agit une nouvelle fois de Volvo qui enchaîne décidément les records depuis quelques mois grâce à son XC60 seconde génération, vendu à 1 144 exemplaires, mais aussi à son XC40 dont les immatriculations ont explosé de 306 %, soit 959 exemplaires. A noter dans les autres bonnes performances, celles de Mitsubishi (+158 %), Tesla (+772 %) ou encore Smart (+81,9 %).

-31,7 % : la pire performance enregistrée par une marque ayant immatriculé plus de 500 unités en février. Comme depuis de nombreux mois, il s’agit de Nissan, avec 3 767 unités écoulées. Le groupe dans son ensemble est d’ailleurs dans une mauvaise passe, Infitini n’ayant été à l’origine que de 13 VP. Autres chutes significatives à souligner, celles de Porsche (-68,2 % soit 133 VP), Lexus (-24,4 %), Alfa Romeo (-63,6 % soit 266), Jeep (-25,7 % soit 779) ou encore BMW (-18,4 % soit 3 950), mais aussi celle groupe Jaguar Land Rover avec un repli de 25 % soit 702 VP.

10 768 : le nombre de Clio IV immatriculées en févier. La compacte de Renault a donc été le modèle préféré des Français, devant la Peugeot 208 avec 9 212 unités et la Citroën C3 avec 7 622 unités. Le Peugeot 3008 et Twingo 3 ferment ce Top 5. Fait à souligner : la Yaris est devenue, au cumul des deux premiers mois de l’année, la première voiture étrangère, devançant de trois petites unités la Volkswagen Polo.

-5,8 % : le repli du canal des particuliers soit 76 537 VP et 44,4 % du global des immatriculations. La faible croissance observée en février 2019 n’a pas été réalisée sur des canaux sains. Pour preuve, tandis que le canal des particuliers a chuté, celui des loueurs longue durée s’est stabilisé à +0,7 %, soit 10,2 % du global. En parallèle, les immatriculations aux loueurs courte duré ont bondi de 20,6 % pour peser 16 % du global, tandis que les VD se sont accrus de 4,1 % pour représenter 14,31 %. A noter également le fort bond des immatriculations constructeurs de 64,3 %. Seule bonne nouvelle, une progression des sociétés et administrations : avec 22 057 VP, les immatriculations ont augmenté de 6,4 %.

35,7 % : la part du diesel dans les immatriculations de VP neufs en février. Ce carburant a concerné 61 603 unités, soit une recul de 11,4 %. En parallèle l’essence a continué sa progression à +11,5 % soit un peu moins de 100 000 unités. Ce carburant s’est ainsi octroyé une part de marché de 57,6 %. Les énergies électriques n’ont pas été en reste. Les hybrides sont en hausse de 1,9 % soit 8 328 unités et une part de marché de 4,8 %. De son côté, l’électrique a bondi de 46 % soit 2 879 unités et une pénétration de 1,7 %.

37 993 : le nombre de VUL écoulés en février, soit une hausse de 6,4 %. Depuis le début de l’année, cette progression atteint 7,7 %. Parmi les bonnes performances à souligner ce mois-ci, celles des Français avec +6,4 % pour Renault et +8,8 % pour PSA. A noter également que Ford est passé devant Fiat en tant que première marque importée, grâce à sa hausse de 21,7 %.

