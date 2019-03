La prise de contrôle de The Warranty Group intervient sur un marché de la garantie panne-mécanique marqué par les rapprochements et les acquisitions.

Assurant prend le contrôle de The Warranty Group

Leader international en gestion des risques, Assurant, a finalisé, durant l’été 2018, le rachat de The Warranty Group à TPG Capital.

Une ère nouvelle. La transaction d’un montant de 2,2 milliards d’euros renforce la position du groupe américain Assurant dans l'assurance. « L’acquisition de The Warranty Group nous permet de poursuivre de manière significative notre stratégie de croissance en matière d’assurance affinitaire, tout en confortant notre position de leader mondial de services d'assurance des véhicules », déclare Alan Colberg, PDG d'Assurant. « La combinaison de nos deux sociétés soutiendra notre politique d’innovation en matière de produits et de services. »

Vers des synergies opérationnelles

La nouvelle entité entend également réaliser de profondes synergies opérationnelles. Si l’assureur se refuse à tout commentaire pour l’heure sur son développement et sa future organisation en France, Rich Green a été nommé directeur commercial de la division automobile pour l’Europe continentale.

La prise de contrôle de The Warranty Group intervient sur un marché de la garantie panne-mécanique marqué par les rapprochements et les acquisitions, à l’image du rachat de Mapfre France par Opteven à automne 2018, ou de la joint-venture International Warranty Solutions (IWS) né de CarGarantie et de Car Care Plan.

