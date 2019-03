Le marché des flottes en forte hausse en février 2019

Porté par le dynamisme des utilitaires légers et le retour de la croissance du côté des voitures particulières, le marché des flottes a progressé de 5,6 % au mois de février, à 68 778 immatriculations. Il affiche 134 116 unités depuis janvier (+ 4,5 %).

Le marché des flottes semble en avoir fini avec les balbutiements et les incertitudes liées à l’arrivée du cycle d’homologation WLTP. L’année 2019 avait commencé sur un faux rythme avec une forte poussée des immatriculations d’utilitaires légers (+ 11,6 %) et un repli de celles de voitures particulières (- 2,3 %).

Ce déséquilibre ne s’est pas prolongé en février. Les utilitaires légers ont confirmé leur bon début d’année avec 29 135 immatriculations, un total en hausse de 8,2 %, alors que les voitures particulières ont retrouvé des couleurs avec un volume en croissance de 3,8 %, à 39 643 unités. Au cumul depuis janvier, l’activité sur le marché des flottes est en progression de 4,5 %, pointant à 134 116 immatriculations. Sans surprise, la hausse est plutôt timide du côté des VP (+ 0,8 %, 76 340 unités) et prononcée du côté des VUL (+ 9,9 %, 57 776 unités).

Les entreprises profitent du renouvellement de leur flotte pour diversifier leur mix énergétique. Cela se vérifie tout particulièrement sur le périmètre des voitures particulières. En février, sur les 39 643 immatriculations recensées, 24 376 concernent des modèles diesel, un total en baisse de 8 % par rapport à février 2018. Dans le même temps, 12 388 modèles essence ont été mis à la route (+ 57,8%), 2 039 modèles hybrides (+ 19,7 %) et 817 modèles électriques (+ 90,9 %). La part de marché du diesel est ainsi passée de 69,4 % à 61,5 %, celle de l’essence de 20,6 % à 31,2 %, celle de l’hybride de 4,5 % à 5,1 % et celle de l’électrique de 1,1 % à 2,1 %.

On retrouve le même rapport de force depuis janvier, la part de marché du diesel s’élevant à 61,4 % (46 848 unités, - 12,6 %) et celle de l’essence à 31 % (23 666 unités, + 56,2 %). Les hybrides (4 182 unités, + 9,9 %) et les électriques (1 608 unités, + 112,4 %) pointent respectivement à 5,5 % et 2,1 % de PDM.

92 % de VUL diesel

Une telle agitation n’est pas à l’ordre du jour du côté des utilitaires légers, tout du moins pas dans les mêmes proportions. La fiscalité propre aux VUL incite encore les entreprises à privilégier massivement le diesel. En février, ce carburant a accaparé 92 % du marché (92,9 % en février 2018) avec 26 800 immatriculations (+ 7,1 %). L’essence pointe à 1 540 unités (+ 105,3 %) et l’électrique 617 unités (+ 9 %). Une tendance qui se vérifie depuis janvier.

Les acteurs qui profitent le plus de cette montée en puissance du marché des flottes depuis janvier du côté des VP sont Citroën, Volkswagen, Toyota, Volvo, Skoda, DS ou encore Seat et Hyundai. A l’inverse, Peugeot et Renault sont en repli, dans des proportions différentes, tout comme Opel, Ford, Audi et Nissan. Le modèle le plus en vue demeure la Renault Clio devant le Peugeot 3008 qui accuse le contrecoup d’une année 2018 exceptionnelle. Le podium est complété par la Peugeot 208.

Du côté des utilitaires légers, Renault maintient son leadership avec près de 19 000 immatriculations, loin devant Peugeot et Citroën. La marque au losange truste également le classement des meilleures ventes avec trois modèles sur le podium (Kangoo, Master et Clio).