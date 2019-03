Equip Auto 2019 : une édition prometteuse

Le salon de l’après-vente, qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2019 à la Porte de Versailles à Paris, se présente sous les meilleurs auspices avec 95 000 visiteurs et 1 200 exposants attendus.

L’édition 2019 promet d’être à la hauteur. A huit mois de son ouverture, le salon Equip Auto, dédié à l'après-vente, qui aura lieu du 15 au 19 octobre 2019 à Paris Expo Porte de Versailles, devrait recevoir plus de 95 000 visiteurs professionnels et 1 200 exposants. De fait, les réservations et intentions de participation montrent une forte dynamique cette année avec une hausse de 6 % de la surface réservée, par rapport à l’édition 2017. Cette tendance positive s’explique, selon l’organisateur Comexposium, par la présence de nombreux fidèles mais aussi par le retour de certains exposants tels que Berner, Continental, Lacour ou encore le fabricant d’huiles moteur, Liqui Moly.

Au programme cette année, plusieurs thématiques majeures, développées à l’occasion de démonstrations sur les stands des exposants ou de conférences : les nouvelles motorisations et leur impact sur la filière de l’après-vente, la maintenance et la réparation des systèmes électroniques (Adas), l’écosystème des pneumatiques et l’entretien et la réparation des véhicules industriels ou poids lourds, qui seront particulièrement valorisés en 2019. Ainsi, par exemple, le marché du pneumatique bénéficiera d’un espace dédié, sorte de "salon dans le salon".

Réaménagements des pavillons

Par ailleurs, afin de maximiser les flux des visites dans chaque pavillon, plusieurs réaménagements ont été réalisés : sectorisation claire, signalétique plus visible et plus importante, allées plus larges, répartition équilibrée des grands comptes dans les trois pavillons, renforcement de l’entrée par le pavillon 3, accessible directement par la porte principale du parc (Porte A).

Ainsi, les pavillons 1 et 2 accueilleront notamment les pièces, équipements et composants pour véhicules ainsi que les réseaux d’entretien et de distribution. Quant au pavillon 3, il sera réservé à la réparation, la maintenance, l’outillage et le diagnostic, ainsi qu’aux pneumatiques, jantes et accessoires. A noter, le retour cette année des Grands Prix Internationaux de l'Innovation. Les exposants ont jusqu’au 29 mai 2019 pour déposer leur candidature sur la plateforme dédiée.