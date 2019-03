Créé en 1956 par Bruno et Louis Durisotti, le constructeur et carrossier éponyme est spécialisé dans la transformation et l’aménagement de véhicules utilitaires.

Durisotti tombe dans l’escarcelle de GFG Alliance

Le britannique Liberty annonce le rachat du groupe français Durisotti, deuxième carrossier industriel national. C’est la troisième opération de croissance externe réalisée dans l’Hexagone par la filiale du conglomérat GFG Alliance.

Le magnat du métal Sanjeev Gupta, président de GFG, poursuit ses acquisitions sur le marché français. Après avoir mis la main sur le seul fabricant français de roues en aluminium, AR Industries (devenu Liberty Wheels France), et sur la plus grande usine d’électrolyse en Europe, Aluminium Dunkerque, l’industriel vient d’officialiser le rachat du deuxième carrossier industriel national, Durisotti, et de ses 200 employés. L'entreprise familiale avait été placée en redressement judiciaire depuis le 30 janvier.

Autorisée le 1er mars par le tribunal de commerce d'Arras, dans les Hauts de France, cette opération permet à GFG Alliance, via sa filiale Liberty, d’intégrer les trois sites de la société situés à Sallaumines, Agen et Metz. Dans un communiqué, le groupe annonce qu’il s’est fixé pour objectif de "consolider les carnets de commandes de l’entreprise, de diversifier son offre de produits et d’accroître sa base clientèle".

"Durisotti nous aidera à renforcer et à diversifier notre présence en aval dans le secteur automobile, rejoignant nos autres activités françaises dans notre chaîne de valeur intégrée", a ajouté Sanjeev Gupta.

Fondé en 1956, Durisotti est devenu le deuxième carrossier industriel en France, spécialisé dans la conversion de VUL (véhicules de moins de 3,5 tonnes) dans divers secteurs : véhicules de l’ordre, transports de marchandises, transports de personnes, BTP environnement, les biens d’équipement, les services postaux et les transports pour personnes handicapées.

En 2012, l’entreprise avait connu un premier placement en redressement judiciaire avant de déployer un plan de restructuration qui l’a aidé à développer de nouvelles gammes de produits et doper sa rentabilité. Durisotti affiche désormais d'un carnet de commandes en croissance et convertit environ 17 000 véhicules par an.

Détenu par la famille britannique Gupta, GFG Alliance est un groupe international combinant les secteurs de production d’électricité, de métallurgie, d’ingénierie, de ressources naturelles et de services financiers. Le conglomérat emploie près de 14 000 personnes pour un chiffre d’affaires supérieur à 15 milliards de dollars.