Un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros pour LeasePlan

Le loueur longue durée annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire vert de 500 millions d’euros. Une enveloppe destinée à financer l’achat de véhicules électriques.

LeasePlan est un acteur engagé dans la transition énergétique. Le loueur longue durée a dans l’idée de remplacer sa flotte de véhicules essence et diesel, aujourd’hui composée de 1,8 million d’unités dans le monde, par des véhicules électriques d’ici à 2030. Un objectif ambitieux, peut-être un brin démagogique, qui impacte dès aujourd’hui dans les choix financiers de l’entreprise.

LeasePlan, comme ALD avant lui, vient d’émettre son premier emprunt obligataire vert d’un montant de 500 millions d’euros à 5 ans, avec un taux fixe. Une somme qui sera consacrée à l’achat de véhicules électriques. Le loueur assure que l’obligation a attiré 3,5 milliards d'euros de demande avec la participation d'environ 260 investisseurs et que 64 % du montant a été alloué à des investisseurs responsables.

Pour Tex Gunning, le PDG de LeasePlan, « les instruments financiers durables sont essentiels pour accélérer les initiatives qui aident à lutter contre le changement climatique. Avec le LeasePlan Green Bond, nous pourrons acheter davantage de véhicules électriques et accélérer la transition des moteurs à combustion interne vers des groupes motopropulseurs alternatifs. En tant que société de leasing comptant 1,8 million de voitures en circulation, nous avons la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le développement d'un système de transport plus durable. Notre objectif est de contribuer à créer des environnements plus sains dans nos villes en promouvant des véhicules moins polluants et à faibles émissions ainsi que l’infrastructure nécessaire pour faire de ces voitures une option viable pour nos clients ».