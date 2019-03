Le marché VO accélère en février

Le marché de l'occasion confirme sa montée en puissance en février 2019 avec une progression de 5,8 % à 456 972 unités. Une accélération portée par les VO de moins de 4 ans qui progressent de près de 11 %.

La bonne impression laissée en janvier dernier (+0,9 %) s'est confirmée en février 2019. En effet, le marché de l'occasion continue sa marche en avant avec une nouvelle marque positive et 456 972 transactions enregistrées (+5,79 %). Pour les deux premiers mois de l'année, le marché VO progresse ainsi au cumul de 3,3 % avec 903 777 unités écoulées.

Et comme le mois dernier, ce sont les jeunes VO qui tirent ce marché de la seconde main. En effet, les VO de moins de 4 ans continuent de séduire de plus en plus de monde et cumulent près de 11 % de progression. Sur la seule période de février, il est également intéressant de relever la bonne santé des vrais VO, ceux de 2 à 4 ans, qui progressent de 17,03 %.

Depuis le début de l'année et au cumul des mois de janvier et février, les VO de moins de 5 ans représentent désormais 37,56 % des VO vendus en France, près 4 VO sur 10, ce qui participera au renouvellement progressif du parc, si la tendance se confirme ces prochains mois.

Immatriculations VPO par marque en février 2019

Marque Volume Evo (en %) Janv-Février Evo (en %) Renault 95 307 1,26 188 522 -1,4 Peugeot 85 340 5,58 169 016 3,1 Citroën 52 661 3,47 104 639 1,0 Volkswagen 34 292 8,10 67 998 5,4 Audi 17 304 7,83 34 414 5,7 Ford 17 302 1,24 33 700 -0,3 BMW 17 139 12,25 33 683 9,0 Mercedes 17 235 13,83 33 206 8,8 Opel 15 355 -1,18 30 142 -3,9 Fiat 12 817 6,48 25 660 5,2 Toyota 12 358 11,07 25 081 11,8 Nissan 12 675 4,24 25 002 2,5 Dacia 10 155 25,06 19 311 24,2 Seat 6 399 4,64 12 448 1,4 Mini 5 277 13,778 10 602 10,1 DS 5 147 12,58 10 171 1,08 Hyundai 4 478 9,97 8 825 7,3 Kia 3 938 13,42 7 657 6,3 Suzuki 3 571 3,42 6 902 0,2 Alfa Romeo 3006 1,59 5 980 0,9 Skoda 2 783 9,61 5 552 11,2 Volvo 2 685 15,78 5 231 13,3 Total 456 972 5,79 903 777 3,3

Source AAA

Immatriculations VO par âge février 2019

Age véhicule Volume PDM (en %) Evo (en %) Moins de 6 mois 22 118 4,84 2,55 De 6 à 1 an 27 800 6,08 13,54 1 à 2 ans 31 836 6,97 10,45 2 à 4 ans 63 805 13,96 17,03 4 à 5 ans 26 357 5,77 7,77 5 à 8 ans 61 199 13,39 -0,09 8 à 15 ans 139 027 30,42 6,31 Plus de 15 ans 84 830 18,56 -1,45

Source AAA