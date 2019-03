BymyCar adoubé par R-M

La marque premium R-M du groupe BASF a octroyé la certification OR au groupe BymyCar pour le déploiement du R-M Productivity program. Celui-ci vise à optimiser et rentabiliser les ateliers.

BymyCar a reçu la bénédiction du fabricant R-M pour son excellence opérationnelle. En effet, le deuxième opérateur automobile de France en 2017 a obtenu la certification OR du fabricant premium du groupe BASF pour l’ensemble de ses carrosseries en France. Cette labellisation intervient suite à l’adhésion par le groupe BymyCar du R-M Productivity program et dont l'objectif est d'offrir un meilleur rendement et une meilleure productivité dans les ateliers.

Ainsi, différents procédés ont été instaurés par le programme : optimisation des espaces, réorganisation des postes et des méthodes de travail, adaptation des produits et équipements, rationalisation des gammes de produits, optimisation du processus de gestion des véhicules, formation technique continue des équipes, amélioration de la qualité et de la satisfaction des collaborateurs et des clients...

Déploiement dans l'ensemble du réseau d’ici fin 2019

"En tant que fabricant, R-M Productivity program est un outil d'aide pour mieux appréhender les besoins spécifiques du réparateur et lui proposer les produits et procédés de réparation les plus adaptés à son activité. Le suivi des recommandations offre au réparateur un gain de productivité de 5 à 10 %. Aujourd'hui, 12 sites BymyCar suivent le programme avec l'objectif de l'appliquer à l'ensemble du réseau en 2019", explique Alain Gibaud, responsable méthodes et services BASF France.

Après un test pilote concluant au sein de sa concession Peugeot d'Annemasse (74), le groupe BymyCar poursuivra le déploiement du programme dans l’ensemble des carrosseries de son réseau d’ici à la fin de l’année 2019. Celui-ci sera encadré par des technico-commerciaux et auditeurs BASF qui apporteront l'expertise du groupe. Par ailleurs, le groupe BymyCar compte s’investir dans l’objectif de réduction des émissions polluantes en optant pour des produits éco-efficients de la gamme e'Sense de R-M.

"En tant qu'acteur de l'industrie automobile, nous avons un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et des personnes. Cet impératif entre dans notre vision élargie de la démarche de progrès dans laquelle nous nous sommes engagés. Le groupe BASF est en phase avec nos valeurs et nous donne les moyens d'aller au bout de nos aspirations. La prochaine étape sera ainsi la généralisation de l'utilisation des produits éco-conçus e'Sense qui nous aideront à réduire notre empreinte environnementale", justifie Alain Vitali, directeur délégué général BymyCar.