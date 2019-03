Parot VI est une des filiales du groupe Parot qui assure la distribution et la réparation des marques Iveco et Fiat Professionnal.

Le groupe Parot se renforce dans le VI

L'opérateur a officialisé le rachat de la société Neulat VI, établissement spécialisé dans la réparation et de services de VI pour la marque Iveco.

Alors qu'il vient de publier ses résultats commerciaux et financiers pour l'ensemble de l'exercice 2018, le groupe Parot poursuit ses opérations de croissance externe. En effet, l'opérateur renforce son maillage territorial dans l'activité véhicules industriels avec le rachat, le 4 février 2019, du fonds de commerce de la société Neulat VI, établissement de réparation et de services de véhicules industriels pour la marque Iveco.

Le groupe Parot comptabilise désormais 10 établissements dans le sud-ouest avec sa filiale Parot VI. Spécialisée dans les véhicules commerciaux, cette filiale historique du groupe assure la distribution et la réparation des marques Iveco et Fiat Professionnal, mais également des boîtes de vitesse ZF. "Cette acquisition permettra de créer une synergie avec les sites toulousains déjà existants à Saint-Jory et à Portet-sur-Garonne", explique le groupe sur son site Internet.

En 2018, cette division du groupe Parot a vendu 3 727 véhicules (+ 19,3 %) et généré 148,7 millions d'euros de chiffre d'affaires (+7,1 %) sur un total de 522,8 millions d'euros.