VW, première marque en Allemagne, a immatriculé près de 50 000 véhicules en février, soit deux fois plus que Mercedes, la deuxième marque sur le mois.

Le marché allemand rebondit

Après une baisse de 1,4 % en janvier 2019, le marché allemand est reparti à la hausse en février avec une croissance de 2,7 %. Depuis le début de l'année, le premier marché d'Europe gagne 0,6 %.

Avec 268 867 immatriculations en février 2019, le marché allemand retrouve quelques couleurs après un automne compliqué notamment à cause du nouveau cycle d'homologation WLTP. La croissance est ainsi de 2,7 % en février et elle se limite à 0,6 % depuis le début de l'exercice.

Dans ce contexte de léger rebond, le leader du marché, VW, affiche une croissance de 4,5 % avec 49 965 unités. Mercedes, avec 24 380 unités (+ 11,3 %) est la deuxième marque sur le mois, juste devant Audi (24 050 unités ; 2,3 %). Logiquement, les marques allemandes ont tiré le marché même si quelques importées ont enregistré de bons résultats comme Volvo (+ 27,7 %), Seat (+ 18,7 %), Hyundai (+ 17,1 %) ou Dacia (+ 17 %). Quant aux marques françaises, Renault affiche 9 635 immatriculations (- 2,1 %), Peugeot 5 581 (- 8,2 %), Citroën 4 587 (+ 0,2 %) et DS 198 (- 53,2 %).

Côté motorisations, le diesel, dont la popularité a chuté depuis le scandale des moteurs truqués, voit sa part dans les ventes globales légèrement progresser pour atteindre une part du marché de 33,5 % sur les deux premiers mois de l'année, contre 32,9 % à pareille époque l'an dernier.

Plus généralement, cette croissance de 2,7 % ne peut pas être considérée comme une relance durable du premier marché européen. L'économie du pays reste fragile et les risques à l'international, avec le Brexit ou l'éventuelle taxe à l'importation aux USA, sont encore là. De nouvelles barrières douanières de 25 % sur les voitures imposées in fine par Washington pourraient coûter quelque 5 milliards d'euros aux constructeurs allemands, selon une étude du cabinet EY.