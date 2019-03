La clé digitale arrive chez Hyundai Motor

Dès cette année, certains modèles du constructeur coréen vont adopter la technologie de digitalisation de la clé. Hyundai Motor a développé sa propre solution qui reposera sur le smartphone du conducteur.

Hyundai Motor se met au niveau des premium européens. Le constructeur coréen a présenté sa technologie de clé digitale à déployer sur sa gamme de véhicules dès l'année 2019. Cette solution fait d'une application à télécharger dans le téléphone du conducteur le pass d'accès et de démarrage du moteur en remplacement de la clé physique.

"La clé digitale va profiter à un très large spectre de la future clientèle Hyundai, estime Ho Yoo, le directeur du développement électronique de Hyundai Motor. Cela permettra de nouveaux schémas innovants de partage du véhicule". Le constructeur prévoit, en effet, que quatre personnes puissent détenir la clé virtuelle d'un même véhicule. Ce qui pourra servir les intérêts d'un cercle privé, comme ceux d'une sphère publique. La clé digitale pourra ainsi trouver une place dans les flottes d'entreprises.

Pour se faire, Hyundai va équiper ses véhicules d'une antenne NFC. Elle garantira l'authenticité du détenteur du smartphone et autorisera l'accès à bord. La présence dans l'habitacle du téléphone – plus précisément sur un support de chargement sans fil – activera le bouton démarrage du véhicule. Une interface depuis laquelle Hyundai promet qu'il sera possible de commander d'autres fonctionnalités, au premier rang desquelles le stationnement automatisé.

Hyundai a bien saisi le niveau de maturité des concurrents, tels que Volvo. L'application ne se privera donc pas d'offrir un niveau de personnalisation avancé. Le propriétaire du véhicule pourra notamment accorder des droits d'accès temporaires. Cela pourra être autant utile dans le cas de la location entre particuliers que pour la livraison de paquets dans le coffre.

Une annonce qui soulève toutefois bien des interrogations. Des précisions devront donc être apportées. Hyundai Motor n'a notamment pas communiqué de calendrier de déploiement. L'ouverture de l'Europe au concept d'autopartage en fera-t-elle une zone prioritaire ou le constructeur privilégiera-t-il les marchés à plus forts volumes d'immatriculations ?