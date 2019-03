Didi Chuxing concurrencera Uber sur le terrain du véhicule autonome

Le groupe chinois concurrent d'Uber a décidé de créer une filiale en charge du développement de la connectivité et l'automatisation de la conduite. Elle se trouvera en banlieue de Shanghai.

Le groupe Didi Chuxing refait parler de lui. Le concurrent chinois d'Uber vient de créer une filiale dédiée au développement du véhicule connecté et autonome qu'il a décidé de localiser dans la banlieue proche de Shanghai, selon nos confrères d'Automotive News China. Il s'agit d'une nouvelle étape après l'investissement réalisé en 2017, à Mountain View, en Californie, portant sur l'intégration de l'intelligence artificielle au service de la conduite autonome.

Selon les informations rendues publiques par les organismes d'enregistrement de crédits des entreprises chinoises, Didi Chuxing va doter cette filiale d'un capital social de 10 millions de yuans (soit environ 1,3 million d'euros). En 2018, le spécialiste du transport avec chauffeur a reçu l'autorisation par les législateurs locaux de procéder à des essais de véhicules autonomes en Californie et à Beijing, la capitale chinoise, où Didi Chuxing possède son siège mondial.

Pour mémoire, en 2016, Didi a acquis l’activité chinoise d'Uber. L’accord a permis de consolider la position dominante de la société chinoise sur le marché national du VTC. Il y a un an tout juste, le groupe a officialisé un projet de plateforme de mobilité auquel, les trois plus grands constructeurs mondiaux, Renault-Nissan-Mitsubishi, Toyota et Volkswagen ont décidé d'adhérer.