Espagne : le marché continue sa chute en février 2019

Avec à peine plus de 100 000 unités commercialisées (- 8,8 %), le marché espagnol n'est pas arrivé à endiguer sa longue dégringolade. C'est un sixième mois consécutif de baisse de l'autre côté des Pyrénées.

La dégringolade du marché espagnol s'est poursuivie en février 2019 avec 100 701 VN commercialisées soit un nouveau recul de 8,8 %. Il s'agit du sixième mois consécutif de baisse enregistré par le secteur.

Plus inquiétant que ces derniers mois, c'est avant tout le canal des particuliers qui est touché avec un recul de 11,7 % et 46 272 unités enregistrées. "La morosité ambiante, les restrictions et les perspectives économiques n'aident en rien les consommateurs et provoquent de grandes incertitudes", expliquent les diverses associations professionnelles du secteur.

Ce recul sur le canal des particuliers n'a que très peu été compensé par celui des professionnels, lequel, s'il progresse de 4,7 %, ne totalise que 32 752 unités.

Depuis le début de l'exercice 2019, le marché espagnol recule de 8,4 % à 194 247 unités et les professionnels du secteur avouent "être très inquiets quant à la suite de l'exercice 2019".