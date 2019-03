Pièces de carrosserie : le gouvernement met fin au monopole

La décision était attendue, elle est désormais officielle : les constructeurs vont perdre le monopole de la vente des pièces de carrosserie. Cette mesure doit favoriser la concurrencer et bénéficier ainsi au pouvoir d’achat des consommateurs.

La filière de la rechange indépendante peut remercier les gilets jaunes. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé ce 5 mars que le Gouvernement allait mettre fin au monopole des pièces captives, dans une allocution prononcée à l’occasion des dix ans de l’Autorité de la concurrence. L’exécutif souhaite ainsi diminuer le coût des réparations et favoriser ainsi le pouvoir d’achat des automobilistes.

"Le prix de ces pièces, et donc ceux de la réparation, sont plus élevés chez nous qu’ailleurs en Europe, probablement parce qu’en France, un constructeur bénéficie de l’exclusivité de la vente des pièces détachées visibles, et que la concurrence se trouve de ce fait probablement un peu trop faible", a constaté le Premier ministre.

Des mesures seront ainsi prises pour libéraliser progressivement ce marché, d’abord avec les phares, les vitres et les rétroviseurs puis avec les pièces de carrosserie. En parallèle, le gouvernement entend encourager l’utilisation de pièces de seconde main. Sur Twitter, Edouard Philippe estime que ces mesures permettront une baisse comprise "entre 6% et 15%" du coût de ces pièces.

Se félicitant de cette intervention, la Feda a salué la prise de position du gouvernement qui "reconnaît explicitement le monopole des pièces détachées comme un véritable problème, à la fois au titre de la concurrence et du pouvoir d’achat des consommateurs". Président de la fédération, Alain Landec appelle désormais l’exécutif à traduire rapidement cette annonce en actes par une ouverture réelle du marché à la concurrence.