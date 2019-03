Vincent Hancart : "Un renouveau pour le marché de l'occasion"

Pour le directeur général d'Autoscout24 France, le mois de février qui vient de s'écouler est une très bonne nouvelle notamment pour les professionnels de l'automobile. Il explique pourquoi.

Il y a quelques mois, Vincent Hancart, directeur général d'Autoscout24, nous confiait que "les professionnels de l'automobile avaient une carte à jouer" avec toutes les évolutions entraperçues sur le marché de l'occasion.

"Les professionnels restent à la source des offres les plus intéressantes plébiscitées par les Français. Je suis en revanche plus inquiet pour ceux qui ont privilégié les VO plus âgés pour leur business : en effet, il existe un risque important de se retrouver avec des véhicules qui n'intéressent plus la demande. D'où la nécessité de bien réussir ses achats", nous expliquait-il ainsi en octobre dernier.





Les dernières évolutions du marché de la seconde main et en particulier au regard du mois de février ne font que confirmer ses dires. "Ce mois de février marque un renouveau pour le marché de l’occasion avec une solide progression. Une excellente nouvelle pour les professionnels de l’automobile, d’autant que c’est le segment de véhicules entre 2 et 5 ans qui progressent le plus. Les motorisations essence sont bien entendu plébiscitées (+13,5% avec une part de marché de 36,3% contre 62% pour les diesel) mais essentiellement dans la catégorie des citadines. Dans les catégories supérieures (à partir des compacts), le diesel reste le choix prépondérant des Français à plus de 75%. Un bon mix d’offres reste donc essentiel pour une rotation rapide de vos stocks", conclut enfin Vincent Hancart.

Evolution par motorisation

Carburant Février 2019 PDM (en %) Evo (en %) Gazole 282 310 61,79 3,54 Essence 165 749 36,28 13,45 Hybride 5 965 1,31 22,06 Electrique 1 342 0,29 102,42 Gaz 1 193 0,26 -6,65 Divers 293 0,06 40,87

Source Autoscout24