Le groupe Delieuvin arrive à Marseille via l'acquisition de Cap Janet Automobile.

Delieuvin se renforce avec Nissan

L'opérateur développe ses affaires avec la marque japonaise en reprenant les deux concessions Cap Janet Automobile situées à Marseille.

Alors qu'il vient de se rapprocher du groupe Baconnier pour créer une nouvelle entité, baptisée Synethis, destinée à mettre en commun toutes leurs affaires Renault, Dacia et Alpine, le groupe Delieuvin ne délaisse pas pour autant ses affaires Nissan.





En effet, l'opérateur a notifié à l'Autorité de la Concurrence son intention "d'acquérir le fonds de commerce exploité par la société Cap Janet Automobile, distributeur et réparateur agréé des marques Nissan et Infiniti dans le département des Bouches-du-Rhône".

Si l'opération est confirmée, le groupe Delieuvin mettrait ainsi la main sur deux sites Nissan situés au nord et à l'est de Marseille (13). Ces deux affaires, détenues par Michel Santoni, permettraient en outre au groupe de prendre pied dans les Bouches-du-Rhône alors qu'il était jusqu'ici présent dans le Var (83) et les Alpes-Maritimes (06).

Outre les marques de l'Alliance, le groupe Delieuvin distribue également Opel et Volvo et s'était classé 54ème du Top 100 du JA avec 6 571 VN et un CA de 193 millions d'euros en 2017.