Guillaume Boisseau, Nissan : "Nous allons retrouver notre rythme de ventes"

Guillaume Boisseau, successeur de Bernard Loire depuis le mois de juin 2018 à la tête de Nissan West Europe, revient sur le difficile exercice 2018 avant d'évoquer les perspectives pour 2019.

L’année 2018 a été difficile pour Nissan avec un recul des ventes de près de 17 %. Comment rassurer vos investisseurs ?

Il faut d’abord souligner que nous comparons les volumes de l'an dernier à une année 2017 record. 2018, a été de surcroît marquée par l’entrée en application de la norme Euro6d et du cycle WLTP. Nous avons, de concert avec le réseau, réalisé un planning de lancement des motorisations conformes à ces deux réglementations et avons fait en sorte que les concessionnaires aient toujours des véhicules à vendre. Puis nous avons vendu sur stock durant la deuxième partie de l’année, qui a donc été plus difficile.

2018 a aussi été l’année où nous avons décidé, toujours en accord avec notre réseau, de réduire la voilure sur les immatriculations tactiques. La part des loueurs courte durée et celles des VD est ainsi passée de 17 à 10 %, ce qui représente un volume significatif. Ce choix d’assainir nos canaux de ventes a été décidé au niveau européen avec la volonté de préserver la valeur résiduelle de nos modèles et le business des distributeurs.

Cette stratégie se poursuivra-t-elle en 2019 ?

Oui, nous allons encore aller plus loin dans cette logique et cela aura forcément un impact sur notre part de marché avec plusieurs milliers d’unités en moins. Sur les deux premiers mois de l’année 2019, nous observons d’ailleurs une décroissance des ventes et de la pénétration, néanmoins comparées à la base très élevée du début d'année 2018. Mais il y aussi de bonnes nouvelles en 2019, puisque allons bénéficier de la totalité des motorisations adaptées aux nouvelles réglementations et ainsi retrouver le rythme de ventes que nous avions auparavant. Le bon trend de la Micra, avec des immatriculations en hausse de 30 %, en témoigne.

Nous voyons aussi notre mix de ventes évoluer en faveur de l’électrique, sur lequel nous sommes les pionniers. En 2018, la Leaf a totalisé 4 726 ventes, soit une hausse de 89 %. Globalement, cette technologie a pesé 8 % de nos ventes en 2018 et représente déjà 12 % sur les deux premiers mois de l'exercice actuel.

Vos relations avec votre réseau se sont-elles améliorées après les tensions perçues en fin d’année dernière ?

Il faut d’abord signaler que malgré l’année 2018 difficile, la rentabilité du réseau s’est établie à 0,8 % et nous souhaitons conserver cette tendance en 2019. Ce résultat est le fruit d’un partenariat fort avec les investisseurs. Nous passons beaucoup de temps à rencontrer les équipes que nous sentons engagées, conscientes des challenges, mais aussi challengeantes envers la marque.

Cet engagement passe par une vraie volonté d’investir massivement dans le développement de la marque Nissan en France, le meilleur des signes. Nous avons partagé avec eux, fin septembre lors de la convention, le plan stratégique de la marque baptisé M.O.O.V.E. to 2022 afin de leur donner de la visibilité sur le moyen terme. Chose qui nous était reprochée. Cela a contribué à apaiser les relations.

Vers quoi vous dirigez-vous en termes de produits ?

Nous allons continuer à nous positionner sur l’électrique, sachant qu'en 2022, plus de 45 % de nos ventes seront électrifiées. Cette année, nous nous appuyerons sur la Leaf qui devrait progresser aussi bien en volume qu'en pénétration. Nous misons sur trois propositions : la Leaf 40kWh, la nouvelle version 62 kWh qui offre 385 km en cycle WLTP et bientôt, une version de la 40 kWh plus accessible. Sa particularité : proposer non pas trois mais deux types de recharge, domestique et sur borne rapide. Le niveau intermédiaire, via la Wallbox, ne sera pas proposé, ce qui permet de la rendre plus accessible. Sans compter que nous doublons toujours la prime gouvernementale.

Et sur le thermique ?

Nous avons renouvelé la totalité des motorisations sur les Micra et Qashqai. L'offre est plus large avec, pour notre SUV, un nouveau diesel 115 ch associé à une boîte double embrayage et, pour la citadine, le lancement du 1.0 l en version 100 ou 117 ch, avec boîte manuelle ou automatique. Nous présentons aussi à Genève le concept IMQ qui donne la direction stylistique que prendront les crossovers de troisième génération. Il introduit aussi la technologie e-power en Europe. Déjà disponible au Japon sur le Nissan Note, cette technologie permet à l’énergie électrique de la batterie, alimentée par le moteur thermique, d’entraîner les roues en permanence et d'en faire ainsi un modèle électrique. Sur le Note, cette configuration a été choisie par 70 % des japonais.