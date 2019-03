BPM Group se renforce dans le réseau Mercedes et entre chez Hyundai

Le groupe de distribution devrait finaliser fin avril le rachat des trois concessions du groupe Savib distribuant les marques Mercedes-Benz VP, VUL, VI, Smart, mais aussi Hyundai.

Nouvelle actualité pour BPM Group : après avoir créé en début d’année sa fondation, le distributeur, dirigé par Patrick Bornhauser, poursuit ses opérations de croissance externe. Selon une note de l’Autorité de la concurrence, BPM devrait faire l'acquisition du groupe Savib, présent dans le Cher et l’Indre-et-Loire. Dirigé par Pierre Bonfanti et Bruno Sadon, Savib détient trois concessions, située à Saint-Doulchard, Bourges et Châteauroux, commercialisant les marques Mercedes-Benz VP, VUL, VI, Smart mais aussi Hyundai. L’ensemble représentait, en 2016, 800 VN, 85 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.

« Ce potentiel rachat montre notre détermination à être leader dans le Centre de la France avec Mercedes-Benz, a souligné Dominique Maurette directrice de la communication du groupe BPM. Et si cette opération se concrétise fin avril, cela sera bien le cas : après notre rachat à Blois, nous serons les seuls sur ce territoire. Nous renforçons ainsi notre position de leader dans le VU et gagnons quelques places dans le classement du VP, pour, peut-être, nous hisser dans les trois distributeurs les plus importants. »

La reprise de Savib inclut aussi le panneau Hyundai qui correspond à la volonté du groupe de se diversifier avec des marques généralistes. Comme ce fut déjà le cas avec l’intégration des marques du groupe FCA, en 2018. « Notre souhait est, si nous en avons l’opportunité, de garder ces concessions Hyundai et de nous développer avec la marque », confirme Dominique Maurette.

En 2017, le groupe BPM se classait à la 68e position de notre Top 100 avec 5 000 VN et 3 200 VO écoulés, 900 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 500 millons d'euros.