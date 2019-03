Daimler mise sur l’éditeur de logiciels de gestion de flotte FleetMaster

Daimler a annoncé une prise de participation minoritaire dans le capital de FleetMaster, société éditrice d’outils de gestion de flotte.

Daimler Mobility AG (ex-Daimler Financial Services), illustre une fois de plus sa volonté d’élargir son champs d’action dans la mobilité. La captive vient d’annoncer une prise de participation minoritaire, via une augmentation de capital, dans FleetMaster, société belge éditrice de logiciels de gestion de flotte, personnalisés, et basés sur le Cloud. Cible principale : les sociétés de location de véhicules.

Pour Daimler et sa captive, cette opération est donc l’occasion de disposer des outils adéquats pour le développement de Mercedes-Benz Rent, service de location courte durée proposé par les concessionnaires, mais aussi pour sa filiale de location longue durée Athlon.

Du côté de FleetMaster, cette augmentation de capital permettra de poursuivre son développement à l’international. Tout en gardant sa neutralité, comme l’a précisé l’un de ses quatre fondateurs, Frederik de Witte. Les deux parties ont convenu de ne pas révéler le prix d’achat de cette transaction.