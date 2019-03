Harry Salamon tourne la page Mercedes-Benz

L’emblématique directeur général de Mercedes-Benz Vans France va prochainement quitter ses fonctions, atteint par la limite d’âge. Pas question toutefois de retraite pour ce passionné qui va se lancer dans le conseil.

Harry Salamon a pris de court ses collaborateurs et ses interlocuteurs du réseau de distribution lorsqu’il leur annonce, courant février, qu’il allait quitter ses fonctions le 1er avril prochain. Le directeur général de Mercedes-Benz Vans France, aujourd’hui âgé de 63 ans, part d’un commun accord avec le constructeur après 36 années de bons et loyaux services.

Entré au sein de la marque à l’étoile en 1983 en tant que responsable de l’organisation et des services informatiques en Belgique, cet allemand titulaire d’une licence en finance et informatique, diplômé en ingénierie commerciale, est ensuite chargé de divers projets internationaux dans le groupe. En 2000, il rejoint la France en qualité de directeur général services de DaimlerChrysler France. Il occupe ce poste jusqu’en 2014 pour devenir, au profit de la réorganisation du groupe, directeur général de Mercedes-Benz Vans France, la division dédiée aux utilitaires légers. Souvent en avance sur son temps, il va multiplier les projets et les initiatives, la dernière en date étant le lancement de concessions dédiées au business VUL.

Bientôt libre de tout engagement, Harry Salamon ne veut pas entendre parler de retraite. "C'est un chapitre qui se ferme, il est temps d'en ouvrir un nouveau", assure-t-il. Cet éternel enthousiaste et passionné par son métier va se lancer dans des activités de conseil, de préférence pour Daimler, mais aussi pour des entreprises du secteur du luxe. Le nom de son remplaçant à la tête de Mercedes-Benz Vans France n’a pas encore été communiqué.