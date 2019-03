Etienne Hermite prend la présidence de Navya

Fin de la période de transition chez Navya. Le constructeur de navettes autonomes lyonnais a annoncé la nomination d'Etienne Hermite à la présidence du directoire. Il entrera en fonction le 18 mars 2019.

Le successeur de Christophe Sapet est désormais connu. Le siège de président du directoire de Navya sera occupé par Etienne Hermite comme l'a annoncé le groupe lyonnais, le 7 mars 2019. L'homme de 42 ans qui a commencé sa carrière dans la branche digitale de Vivendi Universal, en qualité de responsable de développement, prendra ses fonctions au sein du constructeur de navettes autonomes lyonnais le 18 mars prochain.

Le parcours professionnel d'Etienne Hermite est également passé par Boston Consulting Group. De 2004 à 2006, il a travaillé sur plusieurs missions de stratégie d'organisation, entre autres pour le compte de clients industriels. C'est alors qu'il a rejoint le groupe FNAC avec la charge de développer de nouveaux modèles économiques digitaux.

Un monde qu'il quitte en 2008 pour entrer pleinement dans celui de la mobilité. D'abord dans les rangs d'Avis Europe. Etienne Hermite y prend la direction de la stratégie et du développement pour la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En 2014, Avis Budget Group lui confie le lancement et le développement de Zipcar, la société de services d’autopartage dans le giron de l'entreprise depuis 2011, en France, en Belgique et en Autriche.

A partir de 2017, Etienne Hermite a apporté son expertise à plusieurs start-up européennes et internationales évoluant dans le monde de la mobilité. Il opère notamment le lancement de Mobike, la société chinoise proposant des offres de vélo en libre-service, en France avant d’y être nommé directeur général France.

En tant que président du directoire, Etienne Hermite travaillera en étroite collaboration avec Charles Beigbeder, le président du conseil de surveillance de Navya. Son prédécesseur avait été congédié en décembre dernier à la surprise générale. En 2018, le groupe a orchestré son introduction en Bourse et achevé son année avec un chiffre d'affaires en hausse de 85 %, à 19 millions d'euros, notamment grâce à la vente de 70 exemplaires de navettes et de taxis autonomes.