Dubreuil devrait encore renforcer ses affaires Opel

Le groupe de distribution vendéen s'est positionné pour reprendre les trois concessions Opel de Gilbert Berteaux. Si l'opération se confirme, le groupe Dubreuil atteindrait 5 000 VN avec la marque au blitz.

Le groupe Dubreuil est en passe de renforcer ses affaires Opel. "Le 28 janvier 2019, Claro Automobiles, filiale du groupe Dubreuil a conclu avec la société GB Automobiles, société mère des sociétés Ouest Automobiles Chartraine, Houdan Automobiles et Dreux Automobiles, une lettre d'intention pour la prise de contrôle exclusif des sociétés, concessionnaires Opel et Mitsubishi", explique ainsi l'Autorité de la Concurrence.

Si l'opération se concrétise, le groupe Dubreuil mettrait ainsi la main sur les trois concessions Opel de Chartres, Dreux (28) et Houdan (78) cumulant 1 500 VN au total et dirigées par Gilbert Berteaux, historique distributeur du Blitz depuis les années 70.

Un nouveau développement pour le groupe Dubreuil dans la marque Opel avec laquelle il a démarré une aventure en 2016 via le rachat des affaires des groupes Mary et DMD en Bretagne et Loire-Atlantique. Une marque avec laquelle, le groupe Dubreuil a rapidement affirmé sa volonté "de se développer et constituer une plaque au potentiel de 5000 VN".

Un objectif quasiment atteint avec la reprise des affaires Berteaux puisque les 1 500 VN que pèsent les trois sites vont venir étoffer les 3 500 Opel neuves déjà commercialisées par le groupe Dubreuil en 2018. "Si Opel doit dépasser les 5 % de part de marché en France, il n'y a pas d'autres solutions que de développer la capillarité du réseau", nous avait encore expliqué en octobre dernier alors que le groupe justement mettait un premier pas en Eure-et-Loir avec la reprise des affaires Citroën du groupe Lamirault.

Paul-Henri Dubreuil reste ferme quant à ses objectifs annoncés et notamment sur celui d'atteindre les 30 000 VN d'ici trois ans : "Mon souhait est de nous développer autant que faire se peut avec les quatre marques du constructeur et réduire les frais de structures autant que possible avec la création de villages automobiles PSA dès que nous le pouvons. Au regard de l'évolution du secteur et en particulier de la distribution automobile, nous nous devons de viser désormais le seuil des 30 000 VN dans les trois ans qui viennent", nous avait-il encore annoncé l'an passé.