Tank You débarque à Lyon... et chez Toyota

Le service mobile de livraison de carburant va démarrer ses activités lyonnaises le 1er avril 2019. Par ailleurs, Tank You fait son entrée dans les services proposés aux clients Toyota.

Il y a longtemps que cela couvait, l'annonce va bientôt être officialisée. Selon nos informations, le service de livraison de carburant en zone urbaine, Tank You, va confirmer dans quelques jours le démarrage de ses activités dans la ville de Lyon, dès le 1er avril 2019. Il s'agira de la troisième implantation de la start-up après Lille et Paris, des villes ouvertes en 2017. Deux autres agglomérations, en France et à l'étranger, suivront en 2019.

"Cette ouverture est portée par la prise d'ampleur de nos contrats avec nos partenaires", a confié au Journal de l'Automobile, Ashley Poniatowski, le co-fondateur de Tank You. La start-up retrouvera à Lyon les enseignes Leroy Merlin, UPS ou encore Virtuo, le loueur dématérialisé. Des accords qui portent sur les flottes de véhicules détenues par les entreprises. "Nous allons commencer avec un camion et en déployer deux autres avant l'été en cas de succès", révèle-t-il. Seulement une fois arrivé à ce stade, Tank You nommera un responsable de zone à Lyon.

Un nouveau carburant sur les tablettes

Cet investissement intervient au terme d'une année 2018 achevée sur un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, soit 8 fois le volume réalisé au cours des six mois 2017. "Nous restons cependant prudents, car la priorité doit être donnée à la rentabilité, tempère Ashley Poniatowski. Nous n'en étions pas loin en 2018, mais les efforts à réaliser pour soutenir la croissance a un impact sur le bilan". En 2019, Tank You ne vise pour autant pas moins qu'un chiffre d'affaires triplé, voire quadruplé.

Et les constructeurs pourraient jouer un rôle majeur dans l'atteinte des objectifs, à commencer par Toyota. Tank You vient en effet d'intégrer le programme en cours de développement avec le concours de John Paul. Celui-ci vise à proposer un ensemble de services de mobilités aux clients de la captive financière de la marque japonaise. Ce sera la première fois que la start-up proposera ses services par le biais d'un interface tierce. "Nous nous réjouissons de cette opportunité, partage le co-fondateur. Elle va nous permettre de faciliter la diffusion de notre offre et de conserver une part de BtoC dans nos activités". Un rééquilibrage nécessaire, car à fin 2018, les livraisons à professionnels représentaient 99 % des commandes reçues par Tank You.

D'autres constructeurs ont pris contact avec Ashley Poniatowski, dont certains qui érigent les services de mobilité au rang de nouveaux leviers financiers. Le dirigeant de Tank You l'accueille avec satisfaction, convaincu que le poids des industriels pourra faire plier le législateur qui de fait accordera plus de flexibilité au bénéfice de la faisabilité opérationnelle. Une autre marque automobile qui a décidé de miser dès 2019 sur une énergie alternative a aussi sondé la jeune pousse. "Il est encore trop tôt pour en parler, mais il y aura une annonce en septembre", confie encore l'entrepreneur. Les camions vont embarquer une référence de plus. Le gazole et le sans-plomb ne sont définitivement plus seuls dans la place.