Lahouari Bennaoum, Audi : "Nous sommes prêts pour l’avenir"

Le salon de Genève a donné l’occasion à Audi d’affirmer son positionnement sur l’électrique et hybride, mais aussi de rassurer sur l’avenir de la marque après une année 2018 mouvementée. Rencontre avec Lahouari Bennaoum, son directeur en France.

Après une année difficile, Audi est-elle sur un bon trend pour 2019 ?

Nous nous attendions à des performances altérées en 2018 notamment à cause des renouvellements de modèles à gros volumes tels que l’A1 et le Q3 mais aussi de l’homologation de nos nombreuses combinaisons de moteurs qui ont pris du temps et retardé les livraisons. Un problème en passe d’être totalement réglé alors que 100 % de la gamme sera bientôt homologuée. Nous démarrons bien 2019 avec une hausse de 20 % des prises d’ordres à fin février par rapport à l’année dernière, nous sommes donc sur une bonne dynamique. Deuxième point important, nous sommes capables de partager, avec notre réseau notamment, une vision de là où nous souhaitons aller dans les deux ou trois ans à venir, sur le produit par exemple. Preuve en est à Genève.

Que montre cette offensive électrifiée à Genève ?

Que nous sommes prêts pour l’avenir en présentant un panel de motorisations capable de répondre à toutes les demandes. Notre gamme d’électriques sera composée de quatre modèles dont deux lancés dans l'année, l’e-tron, disponible à la commande, et l’e-tron Sportback. Puis suivront l’e-tron GT et le Q4 e-tron. Nous aurons 12 véhicules électriques à l’horizon 2025. Sans oublier la gamme d’hybrides, Q5, A6, A7, A8. Bien sûr, être en ligne avec les réglementations en matière de CO2 est aussi une raison pour laquelle nous lançons cette grande offensive, mais nous ne faisons pas d’électrique juste pour faire de l’électrique. Il s’agit surtout de véhicules Audi avec son savoir-faire en termes de transmission intégrale Quattro mais aussi de technologies. L’ADN intérieur et extérieur en termes de qualité perçue est conforme à la marque. Avec ces modèles, nous allons avoir une gamme parmi les plus récentes, avec des modèles de moins de deux ans et demi en moyenne.

Comment préparer le réseau à cette vague de modèles électrifiés ?

Les concessionnaires ont tous sur leur site un point de recharge mis à disposition de leurs clients. Ce qui fait donc 140 points de charge de 50 kWh permettant de récupérer 80 % de la batterie en 30 minutes. De manière plus globale, nous avons élaboré, de concert avec une trentaine de concessionnaires, chefs de ventes, directeurs marketing ou encore agents, une feuille de route baptisée Lead21. Elle comporte plusieurs priorités pour les activités de commerce VN, VO, après-vente, mais aussi sur le format et l’organisation des concessions. Avec un objectif principal : gagner ou regagner le leadership sur les marchés des particuliers et des entreprises, des canaux sur lesquels nous avons baissé l’année dernière. A noter que nous ne nous sommes toutefois pas rattrapés sur les canaux tactiques. La valeur résiduelle est sacrée chez Audi.

Quels sont les principaux axes de cette feuille de route ?

Sur l’après-vente, nous allons pouvoir proposer cette année aux clients de réaliser leur devis, réserver leur créneau d’intervention et enfin payer en ligne. Nous allons aussi travailler sur les capacités des ateliers en favorisant le twin service dans les zones en tension notamment et avons aussi pour projet de développer la connectivité pour la maintenance prédictive. Concernant le VO, notre priorité est de réaliser la moitié des ventes de modèles de 0 à 5 ans sous le label Audi occasion plus. Nous sommes à 45 % environ en ce moment. Les flottes ne sont pas oubliées avec une feuille de route spécifique, une charte communication et marketing dédié. Nous réalisons actuellement 50 % de nos immatriculations aux flottes dont 30 % aux petites et moyennes entreprises.

Quelles seront les évolutions pour les concessions ?

Nous lancerons dans les mois à venir, en complément des terminaux, des formats plus légers ou éphémères mais aussi plus éco responsables. La France fait partie du périmètre d’expérimentation. Ces sites, quel que soit leur format, appliqueront l’Audi Retail Experience, qui consiste à accueillir le client de la même façon dans un showroom digital que dans un showroom classique. Ce programme redéfini et rebat les cartes de qui fait quoi dans un showroom et permet de prendre au mieux en charge les différents types de clients aussi bien en vente qu’en après-vente.

Quelle a été la rentabilité du réseau l’an passé ?

Elle a été proche de 1 %. Nous pouvons toujours faire plus mais le réseau est resté solide financièrement malgré des vents contraires.