Audi : de la friture sur la vente en ligne

Durant le premier semestre 2019, Audi va débuter un projet pilote de vente en ligne. Conscient de l'enjeu, auquel il adhère, le réseau français n'est, pour l'heure, pas vraiment au courant de ce projet pilote.

Ce n'est pas nouveau, les constructeurs réfléchissent à faire évoluer leur modèle de distribution, voire même à le réinventer grâce à la digitalisation galopante de l'économie. Novateur sur le sujet, Tesla va reprendre un coup d'avance puisque ce dernier a annoncé la fermeture d'un grand nombre de ses points de représentation pour se concentrer quasi exclusivement sur la vente en ligne.

Dans ce contexte, le groupe VW et ses marques (VW, Audi, Seat, Skoda…) ont intégré, ou réaffirmé, la vente en ligne dans leur futur process. "Les contrats nécessaires ont été signés" avec les concessionnaires et "entreront en vigueur en avril 2020", a expliqué Martin Sanders, vice-président marketing et vente de la marque aux anneaux, à l'AFP à l'occasion du salon de Genève.

Fort de ce point réglementaire, Audi va donc tester la vente en ligne. Pas encore de large déploiement, "mais nous allons tester la vente en ligne de véhicules dès cette année dans le cadre d'un projet pilote", a ajouté le vice-président. Il devrait débuter durant le "premier semestre 2019", partout dans le monde, avec un modèle "édition spéciale", a précisé une porte-parole d'Audi, sans donner plus de détails sur le modèle.

"Nous sommes convaincus que la vente en ligne fait partie du futur", a commenté Martin Sander. "Nous voulons offrir les deux possibilités - la vente traditionnelle et celle en ligne - car les clients le demanderont". Chez Audi, la vente en ligne se fera "en coopération avec les concessionnaires", a assuré la porte-parole du constructeur à l'AFP. Ce ne sera donc pas, au moins pour l'instant, une vente directe du constructeur au client.

Un nouveau parcours client se dessine et le réseau français, conscient de ce nouvel enjeu, adhère totalement à la nécessité d'offrir aux clients la possibilité d'un achat en ligne. "Nous ne pouvons l'ignorer" commente un distributeur de la marque, "et nous savons que cette évolution du parcours client est indispensable."

Mais pour l'heure, les contours du projet pilote annoncé par Martin Sanders ne sont pas encore arrivés dans le réseau français. "Je n'ai pas plus d'information, nous attendons qu'Audi nous précise les choses" conclut un autre distributeur.

Aujourd'hui, l'acte d'achat digital le plus avancé dans le réseau Audi est la réservation en ligne du SUV électrique e-tron. Une démarche similaire devrait être mise en place par VW pour pré-réserver en ligne "un créneau de production" pour la compacte électrique de la marque (I.D.) qui devrait arriver sur le marché en 2020.