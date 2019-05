Un mois d'avril positif en Espagne

Avec une croissance de 2,6 % des immatriculations en avril 2019, le marché espagnol s'offre une parenthèse positive grâce aux loueurs. Cela ne suffit toutefois pas à inverser la tendance depuis le début de l'année.

Comme le marché VP français, celui de l'Espagne doit sa croissance en avril 2019 aux professionnels. En effet, la progression globale mensuelle de 2,6 % est à mettre au crédit des entreprises (+13,3 %) et des loueurs (+27,1 %) qui préparent la saison d'été. Depuis le début de l'année, la situation est semblable avec un canal des particuliers en retrait de 11,1 % mais la croissance des entreprises (+3,8 %) ne suffit pas et le marché cumulé recule de 4,5 %, à 436 328 unités.

Dans ce contexte, Seat domine le marché en avril, comme au cumul, devant Peugeot et Renault qui sont au coude-à-coude. Logiquement, ces trois marques placent de nombreux modèles dans le top 10. Des modèles qui fonctionnent à l'essence dans 63,1 % des cas, 27,3 % au gasoil et les énergies alternatives se limitent à 9,6 % sur le mois. Depuis janvier, la tendance est proche avec 61,8 % des immatriculations en essence, 28,1 % en Diesel et 10,1 % pour les autres.

Enfin, la répartition des ventes par segments confirme la domination des SUV qui représentent, toutes tailles confondes, 45,7 % des ventes en avril, soit 54 574 des 119 417 unités. Les espagnols préférant les SUV compact avec 27 188 unités (22,8 % pdm ; +14,3 %). Mais les berlines compactes (+1,9 %) n'ont pas dit leur dernier mot avec 24 456 unités (20,5 % pdm) et surtout celles du segment B qui, malgré une baisse de 11,1 % en avril, demeurent la deuxième force du marché avec 25 055 unités (21 % pdm).