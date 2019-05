Coup de filet en Belgique dans une escroquerie à la voiture d'occasion

Le parquet fédéral belge vient d'annoncer l'interpellation de plus de 30 personnes en Belgique dans le cadre d'une vaste opération visant un réseau d'escrocs à la reprise de véhicules d'occasion.

Près de 200 perquisitions en Belgique et dans le Nord de la France dans le cadre d'une vaste opération contre un réseau spécialisé dans la fraude au rachat de véhicules d'occasion.

Ce réseau, avec des ramifications dans toute la Belgique et potentiellement en France, selonle parquet fédéral belge, repérait, généralement sur internet, les petites annonces de vente de voitures par des particuliers et s'employait ensuite à tromper les vendeurs. Selon l'agence de presse Belga, les acheteurs réglaient la somme demandée via une application pour smartphone ou exhibaient une fausse preuve de paiement par virement, les victimes ne réalisant la supercherie que plusieurs jours plus tard.

"Il s'agit principalement de malversations présumées liées à la vente de véhicules sur internet", a souligné le parquet fédéral dans un communiqué. Plus de trente personnes, dont la plupart seraient originaires d'Europe de l'est, ont été interpellées.

(avec AFP)