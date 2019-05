La Hyundai Ioniq muscle son jeu

Ecoulée à seulement 60 000 unités depuis son lancement en 2016, la Ioniq bénéficie d’évolutions techniques et esthétiques la rendant plus attractive. La version électrique voit son autonomie approcher les 300 kilomètres.

Avec la Ioniq, Hyundai a été le premier constructeur à proposer un même modèle en versions hybride, hybride rechargeable et électrique. Une particularité qui ne s’est pas traduite par un raz-de-marée commercial, la berline n’ayant été écoulée qu’à 60 000 exemplaires dans le monde depuis son lancement en 2016. En France, ses ventes se sont élevées à 2 360 unités en 2018 (+49,5 %) et atteignent 874 unités depuis janvier 2019 (-2,3 %). Le constructeur coréen compte remédier à cette relative discrétion en lui apportant des modifications esthétiques et techniques.

L’évolution majeure concerne la version électrique qui bénéficie d’une meilleure autonomie, désormais de 294 kilomètres en cycle WLTP et 378 kilomètres en cycle NEDC corrélé. La version actuelle plafonnait à 280 kilomètres en cycle NEDC. Cette meilleure endurance est obtenue grâce à l’augmentation de la capacité de la batterie, qui passe de 28 à 38,3 kWh. La Ioniq électrique reste en revanche animée par le moteur de 136 ch développant un couple de 295 Nm. Ses compères hybride et hybride rechargeable n’évoluent pas, pour leur part, d’un iota sur le plan technique. Hyundai précise seulement que la Ioniq PHEV émarge à 52 kilomètres d’autonomie en tout électrique selon le cycle WLTP, contre 63 kilomètres en cycle NEDC.

Toute la gamme adopte néanmoins de nouveaux équipements, à commencer par le système de connectivité Hyundai BlueLink qui utilise la télématique embarquée pour permettre au conducteur de connaître la position GPS de son véhicule, d’avoir un historique des précédents trajets, de vérifier l’état de charge de la batterie ou encore de programmer en avance un itinéraire via une application installée sur son smartphone. La Ioniq inaugure par ailleurs le dispositif eCall du constructeur et accueille un nouvel écran tactile partagé de 10,25 pouces. Viennent s’ajouter les incontournables aides à la conduite. Notons enfin que toutes les versions bénéficient d’une face avant revisitée avec, entre autres, une nouvelle grille de calandre, un nouveau bouclier et des phares totalement redessinés.