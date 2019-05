Convoicar enchaîne avec Lyon et Nice

La jeune pousse spécialisée dans le convoyage des véhicules vers les ateliers mécaniques vient de démarrer ses activités à Lyon et ouvrira bientôt à Nice. D'autres villes vont suivre.

Convoicar continue son expansion. A la faveur de signatures de concessionnaires, la start-up couvre de nouvelles villes avec son service de convoyage de véhicules vers les ateliers mécaniques. C'est ainsi que depuis quelques jours, l'entreprise cofondée par Thibault Sarrazin a investi la région lyonnaise. Convoicar est en effet devenu le partenaire du groupe Central Autos, distributeur des marques Audi, Volkswagen et Hyundai.

Une autre ville va suivre sous peu. "Nous finalisons des accords avec deux concessionnaires présents à Nice", confie au Journal de l'Automobile Thibault Sarrazin, sans pouvoir donner plus d'éléments sur les dossiers en cours. Une fois la chose accomplie, Convoicar revendiquera des équipes dans six agglomérations différentes, après Lille, Paris (groupe Neubauer), Marseille et Aix (groupe PLD). Un périmètre qui va encore s'agrandir. D'ici à fin 2019, la start-up s'installera à Cannes, Bordeaux et Nantes. "A Cannes, nous envisageons d'étendre les contours du contrat que nous négocions actuellement", confie encore le cofondateur.

A ce jour, Convoicar compte une cinquantaine de clients BtoB, en France. En moyenne, le service est utilisé 70 fois par jour. Thibault Sarrazin souligne comme point de satisfaction le taux de récurrence de 100 %. "Nous travaillons à l'intégration de notre service dans le prix d'achat du véhicule, rapporte le cofondateur. Nous en sommes à l'état de pilote avec un distributeur et étudierons ensuite la meilleure approche à adopter pour éviter que l'utilisateur ne soit pas contraint de payer à chaque requête".