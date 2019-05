Cyril Châtelet nommé chez Volkswagen France

L'ancien directeur commercial de Volvo France devient, à compter du 20 mai 2019, directeur des ventes de la marque Volkswagen dans l'Hexagone.

Le 3 mars 2019, nous annoncions que Cyril Châtelet quittait son poste de directeur commercial de Volvo France. Une volonté de départ que nous comprenons aujourd'hui puisque Volkswagen France vient d'annoncer sa nomination, à compter du 20 mai 2019, au poste de directeur des ventes de la marque.

Cyril Châtelet, 44 ans, est titulaire d’un MBA de l‘ESCP Europe. Il a débuté sa carrière chez Mazda en 1997 où il s'est notamment attaché au développement du réseau (2003) pour ensuite devenir directeur des ventes (2007). En 2008, il intègre Nissan West Europe, tout d’abord en qualité de directeur régional Paris et région Est pendant deux ans, puis devient directeur des ventes et du marketing des VUL en 2010 où il contribue notamment à la création et à la mise en place d’une nouvelle politique commerciale pour les VUL et gère les activités ventes et marketing de trois pays.

En 2012, toujours chez Nissan, il prend en charge de la création du département ventes sociétés regroupant entre autres les VUL, le VO, la LCD et le marketing B2B pour la France, la Belgique et les Pays Bas. Membre du Comité de Direction à partir de 2010, il devient directeur des ventes en 2014.

Depuis avril 2015, Cyril Châtelet était donc chez Volvo France en qualité de directeur commercial. A partir du 20 mai, il intégrera le comité de direction de la marque VW et reportera à Pierre Boutin, le directeur de la marque dans l'hexagone.