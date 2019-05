Volkswagen ouvre les préréservations de l'ID.3

L’ID.3, le premier modèle de la nouvelle génération de véhicules électriques de Volkswagen, peut être préréservé en ligne. La production devrait commencer fin 2019 pour un début des livraisons mi-2020.

Volkswagen donne le top départ de la carrière de l’ID.3. Ce premier modèle de la nouvelle génération de véhicules électriques de la marque allemande peut être préréservé en ligne dès à présent moyennant un acompte de 1 000 euros. La phase de commande débutera quant à elle dans la foulée du salon IAA de Francfort qui se tiendra en septembre prochain. Les clients ayant versé des arrhes pourront alors réserver pour de bon leur exemplaire sachant que le catalogue se limitera alors à l’édition limitée 1ST déclinée en quatre coloris et trois versions (ID.3 1ST, ID.3 1ST Plus et ID.3 1ST Max). Produite à seulement 30 000 exemplaires, cette version de lancement se contentera également de la batterie de taille moyenne offrant une autonomie de 420 kilomètres en cycle WLTP.

Les clients devront patienter pour accéder au catalogue complet de la berline compacte. Celui-ci se composera de trois tailles de batterie, la plus compacte délivrant 330 kilomètres d’autonomie et la plus grande 550 kilomètres. Volkswagen annonce que le prix de base de l’ID.3 débutera à moins de 30 000 euros en Allemagne, tandis que l’édition limitée sera proposée à moins de 40 000 euros. En guise de cadeau, le constructeur offrira un an de recharge gratuite aux personnes ayant précommandé un véhicule, dans la limite de 2 000 kWh et à condition qu’ils se branchent à des points de charge publics connectés à l’application "We Charge" ou sur le réseau de charge rapide européen Ionity dont VW est membre.

La production de l’ID.3 1ST devrait commencer fin 2019, les premières livraisons étant prévues pour le milieu de l’année 2020. Les réservations sont possibles dans 29 pays européens. Les principaux marchés continentaux de l’ID.3 seront la Norvège, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l’Autriche. Volkswagen prévoit de livrer plus de 100 000 véhicules par an en moyenne.