Heetch estime avoir 500 000 utilisateurs et 1 000 chauffeurs en France, en Belgique, au Maroc et en Côte d'Ivoire.

Heetch lève 34 millions pour accélérer en Afrique francophone

La plateforme de VTC enchaîne avec une nouvelle levée de fonds. D'un montant de 34 millions d'euros, celle-ci doit permettre à l'entreprise française de s'enraciner dans les pays d'Afrique francophone.

Et de trois pour Heetch. La plateforme de VTC vient de boucler son troisième tour de table. Après avoir collecté 10 millions d'euros en septembre 2017 et 16,5 millions d'euros en janvier 2018, l'entreprise française vient d'annoncer une levée de fonds de 34 millions d'euros, réalisée auprès de Cathay Innovation et Total Ventures, en plus des partenaires historiques que sont Alven, Via ID, Idinvest Partners, Innov’Allianz et Felix Capital.

Une belle somme qui a pour but de financer le développement des activités de Heetch au-delà des frontières européennes. En effet, les cofondateurs, Teddy Pellerin, Jacob Mathieu et Aylic Petit entendent accélérer sur les régions du Maghreb et de l’Afrique francophone Centrale et de l’Ouest. Des territoires sur lesquels ils ont estimé que les villes affichaient des rythmes de croissance suffisants pour engendrer des besoins de mobilité. Dans les faits, la plateforme est déjà opérationnelle à Marrakech, Casablanca et Rabat au Maroc, ainsi qu'à Abidjan en Côte d’Ivoire. L'Afrique étant le relais de croissance adopté après les échecs de déploiement en Europe (Italie, Suède).

Pour rappel, Heetch est disponible dans neuf villes de France, dont Paris, Lyon, Marseille, Nice et Nantes, mais également à Bruxelles. Fondée en 2013, puis stoppée dans son ascension par des démêlés judiciaires en mars 2017, la plateforme a su pivoter pour se remettre en ligne avec une législation clarifiée relative aux sociétés de transport de personnes. Elle revendique à ce jour un bassin de 500 000 utilisateurs pour 1 000 chauffeurs.