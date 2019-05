96 millions de véhicules produits dans le monde en 2018

La production automobile mondiale s'est tassée de 1 % en 2018 pour atteindre 96 millions de véhicules produits, selon les chiffres de l'OICA. En Europe, la France et les pays de l'Est sont les seuls à avoir connu un volume en hausse.

L'Organisation international des constructeurs automobile (OICA) vient de fournir le bilan de la production automobile mondiale en 2018. Ainsi, l'année dernière, 96 millions de véhicules ont été produits, soit une légère baisse de 1 % par rapport à 2017 qui constituait le niveau le plus élevé jamais atteint.

L'Europe détient 22 % de la production mondiale

En Europe, la production a atteint 21,3 millions d'unités en baisse de 4 % (22,2 millions de véhicules en 2017). Au sein de cette zone, les contrastes entre pays sont cependant élevés. Ainsi, l'Allemagne, le Royaume Uni et l'Italie subissent un ralentissement compris entre -9 et -7 %. La production sur le sol espagnol baisse de 1 % tandis que la France demeure une zone de production assez dynamique avec une croissance de 2 %. Les pays de l'Est connaissent en revanche une hausse de 5 % de leur production qui atteint 4,2 millions de véhicules, qui s'élève à 14 % pour la Russie.

Zone de contraste en Amérique

En Amérique, la production a atteint 20,8 millions de véhicules, soit 21 % de la production mondiale. La hausse des VUL produits (+4 %) permet de compenser la baisse des volumes subit au Canada (-7 %). En revanche la reprise de la production au Brésil se confirme (+5 %).

Plus de la moitié des véhicules produits en Asie

Avec 52,5 millions de véhicules produits, l'Asie pèse 54,7 % de la production mondiale, en baisse de 2 %, notamment à cause de la Chine qui affiche un total de 27,8 millions d'unités en baisse de 4 %.