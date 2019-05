Alliance Ventures s'associe à Plug and Play en Chine

Le fonds d'investissement de Renault-Nissan-Mitsubishi a signé un accord avec la plateforme d'innovation Plug and Play. Avec ce rapprochement, Alliance Ventures entend s'offrir une meilleure implantation en Chine.

Renault-Nissan-Mitsubishi veut draguer les start-up chinoises évoluant dans l'univers de la mobilité. Par l'intermédiaire de son fonds d'investissement, Alliance Ventures, le constructeur a scellé un partenariat de trois ans avec la branche locale de Plug and Play, la plateforme mondiale d'innovation, afin de développer un programme de recherche ouvert dans l'Empire du milieu.

"La Chine est à la pointe de l'innovation en matière d’industrie automobile, soutient François Dossa, président d'Alliance Ventures. En tirant profit de l'expertise de Plug and Play en Chine, nous pourrons accéder à des start-up et à des technologies nous permettant de transformer l'expérience de mobilité". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Alliance Ventures se donne les moyens de réussir avec 1 milliard de dollars d'investissements annoncés d'ici 2022 sur ce projet.

En tant que partenaire de Plug and Play en Chine, Alliance Ventures bénéficie de l’écosystème qu’ils ont développé dans le domaine de l’innovation, à l’échelle internationale, et de leur programme d'accélération semestriel. Le dernier investissement d'Alliance Ventures, PowerShare, start-up chinoise spécialisée dans la gestion des bornes de recharge pour les véhicules électriques, faisait d’ailleurs partie du programme d'accélération de Plug and Play dans le domaine de la mobilité.

La première session du programme d’accélération a eu lieu les 26 et 27 mars derniers à Shanghai et était consacrée à la conduite autonome, l'internet automobile, l'électrification et les nouvelles mobilités. Plus de 85 entreprises naissantes chinoises avaient été sélectionnées par Plug and Play et près de 25 d’entre elles ont participé à la série de pitchs qui s’est déroulée dans leurs locaux. Parmi les start-up présentes, Alliance Ventures en a choisi dix pour participer au programme d'accélération d’une durée de trois mois.