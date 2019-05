PSA va produire des grands fourgons en Pologne

L’usine polonaise de Gliwice épaulera le site italien de SevelSud à compter de 2021 pour produire la nouvelle génération de grands fourgons du groupe PSA.

L’usine Opel de Gliwice, qui produit notamment l’Astra, va être transformée afin d’accueillir la production de la nouvelle génération de grands fourgons du groupe PSA à compter de fin 2021. Elle viendra en renfort de l’usine italienne de SevelSud, exploitée avec le groupe FCA, qui dépasse depuis maintenant trois ans ses capacités de production pour les grands fourgons Peugeot Boxer, Citroën Jumper et Fiat Ducato. Avec la nouvelle usine, le groupe PSA pourra augmenter sa capacité de production et par la même occasion introduire le nouveau grand fourgon d’Opel, dont la génération actuelle est le fruit d’un partenariat avec Renault.

"Cette bonne nouvelle pour le site de Gliwice démontre que notre Programme Usine Excellente est mis en œuvre partout en Europe avec synergies et efficience. La performance industrielle sera un levier essentiel au service de nos ambitions sur le marché des véhicules utilitaires, et nous permettra de garantir à nos clients la meilleure offre sur ce segment pour toutes nos marques", assure Yann Vincent, le directeur industriel et supply chain du groupe PSA. La capacité de production de l’usine de Gliwice sera de 100 000 fourgons par an.

Toujours concernant les grands fourgons, rappelons que le groupe français a récemment prolongé son partenariat avec le groupe FCA jusqu’en 2023. Cela signifie que la future génération des Peugeot Boxer, Citroën Jumper et Opel Movano sera basée sur la même plate-forme que le prochain Fiat Ducato.