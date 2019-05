Christian Meunier, un Français à la tête de Jeep

Récemment promu à la présidence d’Infiniti, Christian Meunier a quitté le groupe Nissan pour rejoindre le groupe FCA en tant que président de Jeep au niveau mondial.

Son passage aura été éclair à la présidence d’Infiniti. Promu début janvier 2019 à la tête de la marque premium du groupe Nissan, Christian Meunier a quitté ses fonctions pour rejoindre le groupe FCA à un poste stratégique, celui de président mondial de Jeep. Il intègre par la même occasion le comité exécutif du groupe.

"Je suis ravi d'ajouter Christian à l'équipe de direction que nous formons pour faire progresser FCA […] je suis impatient de poursuivre la croissance de la marque Jeep sous sa direction", a déclaré Mike Manley, le directeur général de FCA. Pour l’anecdote, il sera le deuxième français à la tête d’une marque du groupe FCA, Olivier François étant de son côté le directeur de Fiat.

Christian Meunier, diplômé de l’EDHEC, a débuté sa carrière en 1992 aux opérations commerciales de Ford France. Quatre ans plus tard, il se voit confier la responsabilité de la marque Land Rover avant d'intégrer, en 1999, la division américaine de Mercedes-Benz en tant que directeur des produits SUV et pick-up. En 2002, il revient en France et entame son aventure chez Nissan en tant que directeur général des opérations commerciales de Nissan Europe.

Il devient ensuite chef du marketing de la gamme 4X4 et SUV (2004) avant d'être promu vice-président des ventes (2006). En 2007, il reprend la direction des Etats-Unis et est nommé vice-président du marketing de Nissan Motor Corporation USA. Entre 2010 et 2015, il assume successivement la présidence de Nissan Brazil puis de Nissan Canada. Une fonction qu'il cumule, à partir de 2016, avec la vice-présidence de Nissan North America, en charge des ventes, du marketing et des opérations. Avant de devenir président d’Infiniti en janvier 2019, il était vice-président de la marque en charge des ventes, du marketing et des opérations.