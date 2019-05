RRG lance une usine à préparer les VO dans le Nord

La préparation et le reconditionnement des VO font l'objet de toutes les attentions. Depuis quelques semaines, RRG a ouvert une Factory VO dans le département du Nord.

Le Nord de la France, nouvelle terre pour la préparation des véhicules d’occasion ? Alors que PSA va implanter un nouveau site de préparation VO à Hordain (59), que Norauto s’associe au groupe GGP pour en faire de même, c’est au tour de RRG de lancer une Factory VO près de Lille, toujours dans le département du Nord.

« Le volume de ventes des véhicules d’occasion est en forte progression chez RRG et les heures facturées dans nos ateliers sont également en hausse. Il s’agit avant tout pour RRG d’optimiser la rénovation des véhicules d’occasion et de soulager nos affaires en libérant de la place dans les après-vente des établissements », explique Manuel Laronha, directeur de projet Factory VO chez Renault Retail Group.

Le groupe, filiale de distribution de Renault, avance le bilan de 185 000 véhicules neufs vendus en 2018 et 140 000 véhicules d’occasion, dont 80 000 l’ont été aux particuliers, en hausse de 60 % par rapport à 2013. Un volume de rénovation qui, aujourd’hui, ne peut être absorbé par les ateliers des sites de vente sous peine de ralentir les interventions pour les clients particuliers. « Or, nous voulons justement pousser la qualité d'accueil et de service pour les clients de l’atelier dans nos affaires », avance Manuel Laronha.

Ce n’est pas la première Factory VO à voir le jour dans la filiale de distribution de Renault. A Pierrelaye (95), un site dédié existe depuis 19 ans servant de base arrière pour une partie des sites RRG. Mais celle qui vient d’ouvrir ses portes semble disposer d’une organisation et d’un process permettant largement de gagner en productivité. « C’est un atelier comme un autre » se défend Manuel Laronha mais il est vrai que le processus est optimisé. Notre objectif est de réduire au maximum le délai entre la commande et la livraison »

Délai de préparation réduit au maximum

Sans donner réellement d’objectif, ce dernier reconnait cependant que parfois trois semaines s’écoulent au total entre ces deux moments. Une durée de six jours est considérée comme un très bon flux, le directeur projet de Factory VO avance qu’en réalité 6 heures de main d’œuvre, en général, suffisent pour préparer un VO. Il s’agit d’écraser tous les temps morts de la préparation.





Dans ce nouveau site, les véhicules d’occasion, sont donc lavés, expertisés, préparés en mécanique afin de suivre les recommandations du label, envoyés en carrosserie si nécessaire. Deux cabines de peintures permettent d’absorber les flux, la première traite les véhicules complets tandis que la seconde gère les pièces isolées (pare-chocs, ailes…). Mais difficile d’en connaître le flux plus précisément, les secrets de l’organisation restant bien gardés. Le stade final étant composé des photos, sans proposer le 360°, plus difficile à accepter sur les sites des infomédiaires.







Le site ouvert depuis quelques semaines emploie 30 salariés actuellement mais 50 personnes supplémentaires pourraient venir grossir les rangs dans les mois à venir. Dans cette phase de démarrage, 3 000 véhicules d’occasion devraient être préparés pour la vente jusqu'à la fin de l'année.