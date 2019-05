DS7 Crossback E-Tense : 300 ch, 31 grammes de CO2

La déclinaison hybride rechargeable du DS7 Crossback vient de passer au révélateur du cycle d’homologation WLTP. Le SUV 4x4 de 300 ch s’en sort haut la main avec des rejets de CO2 de 31 g/km et une autonomie en tout électrique de 58 km.

Le DS7 Crossback E-Tense 4x4 vient de passer avec succès l’épreuve du WLTP. Au sortir des tests d’homologation, la déclinaison hybride rechargeable du SUV de DS Automobiles affiche des valeurs solides : une consommation de carburant de 1,4 l/100 km et des rejets de CO2 de 31 g/km. Ce bilan est synonyme pour les automobilistes, notamment les professionnels, d’une fiscalité très avantageuse.

Cette homologation est d’autant plus intéressante qu’elle concerne un modèle affichant des performances et des capacités peu communes. Sous le capot, le DS7 Crossback E-Tense accueille une architecture complexe se composant du moteur essence turbocompressé PureTech de 200 chevaux, de deux moteurs électriques, d'une puissance cumulée de 109 chevaux, placés sur chacun des essieux et d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

58 km en tout électrique

Cet ensemble délivre une puissance cumulée de 300 ch et un couple de 450 Nm. Le 0 à 100 km/h est atteint en 6,6 secondes et le 1 000 mètres départ arrêté est franchi en 27 secondes. A cela vient s’ajouter une transmission 4 roues motrices. La batterie d’une capacité de 13,2 kWh permet de tempérer les ardeurs du SUV puisqu’elle procure une autonomie en tout électrique de 58 kilomètres. Sa recharge s’effectue en moins de deux heures avec une borne murale de 32 A ou tout simplement pendant la conduite.

Facturé à partir de 54 300 euros, le DS7 Crossback E-Tense dispose enfin d’équipements valorisants tels que DS Connected Pilot (conduite autonome de niveau 2), DS Active Scan Suspension (amortissement piloté) ou DS Safety (vision de nuit, alerte attention conducteur…).