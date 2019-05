Mazda prépare l'avenir

A l'occasion de la présentation de ses résultats financiers pour l'exercice 2018-2019, Mazda a également dévoilé ses ambitions pour 2020, l'année de son centenaire, mais aussi une partie de sa feuille de route jusqu'en 2025.

L'exercice fiscal 2018-2019 est bouclé. Mazda a réalisé un chiffre d'affaires de 3 564,7 milliards de yens (27,8 milliards d'euros), en hausse de 3 %. En revanche, les autres indicateurs sont moins bons. En effet, le résultat opérationnel recule de 43 %, à 83 milliards de yens (648,4 millions d’euros) faisant ainsi apparaitre une marge opérationnelle de 2,3 %, contre 4,2 % un an plus tôt. Le résultat net recule lui aussi de 43 % à 63,5 milliards de yens (496,1 millions d’euros).

Dans ce contexte, les ventes mondiales de Mazda ont reculé de 4 %, à 1,56 million d'unités. Il manque 69 000 unités par rapport à l'année précédente. La croissance de 2 % sur le marché japonais (215 000 unités) ainsi que la stabilité en Europe (270 000 unités) n'ont pas permis d'équilibrer les chiffres car l'Amérique du Nord a perdu 3 % (421 000 unités) mais surtout la contre-performance a été notable en Chine où les volumes ont reculé de 75 000 unités (-23 %) à 247 000 contre 322 000 sur l'exercice précédent.

Pour l'année en cours, 2019-2020, Mazda table sur un volume en hausse de 4 % avec 1,618 million d'unités. La nouvelle Mazda3 mais aussi le nouveau CX30 devraient permettre d'inverser la tendance. Mazda vise ainsi une croissance des ventes de 4 % au Japon, 8 % en Amérique du Nord, 6 % en Europe et enfin 7 % en Chine.

Quant aux résultats financiers pour 2020, année qui marque le centenaire de la marque, le nippon estime pouvoir atteindre un CA de 3 700 milliards de yens, en hausse de 4 %. Le résultat opérationnel visé est de 110 milliards de yens (+33 %) donnant ainsi une marge opérationnelle de 3%.

A l'occasion de cette présentation Mazda a également rappelé quelle serait sa route d'ici 2025 et même au-delà. La connectivité, la mobilité partagée, la conduire autonome et l'électrification sont naturellement au programme, mais le constructeur veut également élargir sa zone de prix, vers le haut, grâce notamment aux nouvelles technologies proposées. Le réseau et l'expérience client ne sont pas oubliés dans ce plan.

D'ici 2025, Mazda veut ainsi atteindre un CA de 4 500 milliards de yens avec une marge opérationnelle de 5 %. A cette date, le constructeur vise des ventes mondiales de 1,8 million d'unités.