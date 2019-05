La production du Mercedes EQC a débuté

La fabrication du SUV 100 % électrique de Mercedes, qui sera sur le marché cet été, a commencé dans l'usine allemande de Brême.

Depuis sa présentation statique, en septembre 2018 à Stockholm, le Mercedes EQC n'a pas changé mais sa commercialisation approche. La preuve, les premiers exemplaires sortent de l'usine de Brême en Allemagne. Ce site allemand, qui produit également les Classe C et GLC, inaugure un réseau mondial de production de modèles électriques de Mercedes.

Après Brême, ce sera au tour de l'usine de la JV chinoise Beijing Benz Automotive de débuter la production, dès cette année, de l'EQC. Puis au fil des mois et des modèles, Rastatt et Sindelfingen en Allemagne, Tuscaloosa aux Etats-Unis et Hambach en France vont venir grossir les rangs.

Un réseau de production accompagné de sites de production de batteries. Daimler va investir plus d'un milliard d'euros pour avoir ses propres sites de production de batteries constitué de 9 usines sur trois continents. Celles de l'EQC "made in Brême" arrivent de Kamenz, à coté de Dresde. Il faudra ensuite ajouter un site à Stuttgart mais aussi à Sindelfingen, à Pékin, à Tuscaloosa, à Jawor (Pologne) et Bangkok (Thaïlande).

Les données techniques de l'EQC n'ont pas changé, avec une puissance de 408 ch et une autonomie comprise entre 445 et 471 km en cycle NEDC grâce à une batterie avec 80 kWh utilisables. Les commandes sont ouvertes en Allemagne où l'EQC s'affiche à un tarif de 71 281 euros. Ce n'est pas encore le cas en France.

L'EQC ira dans doute croiser le fer avec l'Audi e-tron (408 ch ; 415 km) dont la commercialisation a débuté en avril 2019 en France à un tarif débutant à 82 600 euros. D'une manière générale, la lutte se poursuivra avec les concurrents naturels que sont BMW et Audi, mais aussi avec d'autres peut être comme Tesla, Polestar ou Byton, car rappelons que Mercedes disposera d'un modèle électrifié sur tous les segments d'ici 2022. La gamme EQ devrait représenter 25 % des ventes du constructeur d'ici 2025.