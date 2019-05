Bosch veut être décarboné dès 2020

Le premier équipementier mondial ne veut plus avoir d'empreinte carbone dès 2020. Un programme ambitieux porté par un investissement de 2 milliards d'euros.

"Nos calculs montrent que c'est possible, donc nous le faisons", a annoncé le patron du groupe, Volkmar Denner, lors de la conférence de presse annuelle. "A partir de 2020, Bosch n'aura plus d'empreinte carbone. Le changement climatique n'attend pas, et nous devons réagir plus rapidement pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris", a noté le président.

Alors les émissions de CO2 des usines de l'équipementier ne vont pas disparaitre par magie, mais il compte augmenter l'efficacité énergétique de ses opérations, acheter d'avantage d'électricité renouvelable et compenser les émissions "inévitables" par des investissements dans des projets environnementaux. Bosch compte investir 2 milliards d'euros sur 10 ans pour appuyer cette réduction.

"D'ici 2030, les mesures de compensation seront réduites" au fur et à mesure que l'utilisation d'énergies renouvelables augmentera, a précisé Bosch dans un communiqué. L'efficacité énergétique accrue doit par ailleurs permettre des économies de près d'un milliard d'euros sur 10 ans, divisant par deux le coût des mesures environnementales.

Alors que les émissions totales de CO2 de l'entreprise sont restées "à peu près stables ces dernières années", selon Volkmar Denner, Bosch vise désormais une baisse de 1 à 2 % en chiffres absolus par an.

Bosch a également détaillé jeudi son bilan financier pour l'année 2018, déjà publié de manière préliminaire fin janvier. Le groupe non coté en Bourse a vu son chiffre d'affaires progresser de 0,5 % à 78,5 milliards d'euros et son résultat opérationnel EBIT de 7 % à 5,5 milliards. Bosch a prévenu que 2019 serait une année difficile pour la branche automobile, avec une production en baisse de 3 % sur un an à 94,7 millions de véhicules, visible sur tous les marchés et notamment en Chine.

Le groupe s'attend néanmoins à un chiffre d'affaires "légèrement supérieur" à 2018, précisant que sur les trois premiers mois de l'année celui-ci était "quasiment au même niveau" que sur la même période l'année passée. La marge devrait s'établir à "près de 6 %", contre 7 % en 2018. (avec AFP).