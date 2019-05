Carmeleon investit dans un centre de formation

Le spécialiste de la carrosserie express lance la Carmeleon Academy, soit un centre de formation intégré qui permettra de recruter de nouveaux talents et de transmettre la culture de l'entreprise.

C’est à Bois d’Arcy (78), au siège de la société, que la Carmeleon Academy a vu le jour il y a tout juste un an. Ce centre de formation dispose d’un atelier de 250 m², d’une salle de cours et de 2 formateurs dédiés. L'an passé, seule la moitié des candidats retenus ont intégré les équipes de la société, soit 22 personnes au total. Six autres les ont rejoints depuis le début de l'année et Carmeleon s'est fixé comme objectif de recruter une trentaine de techniciens supplémentaires.

La filiale du groupe Dentmaster a été fondée en 1995. Elle emploie aujourd'hui plus de 130 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 18 millions d'euros. Grâce à ce nouvel outil, Carmeleon s'assure de pouvoir former à sa guise ses nouvelles recrues mais aussi de leur transmettre ses valeurs. Chaque nouvel arrivant suit un parcours d'intégration et est formé pendant 4 semaines à l'utilisation des produits et techniques développés par l'enseigne.

Près de 70 unités mobiles d'ici fin 2019

"Nous attachons une importance primordiale à la qualité de nos interventions. Néanmoins, la méthode de travail Carmeleon nécessite une dextérité et une connaissance particulière, que même des carrossiers peintres chevronnés doivent apprendre à maîtriser lorsqu’ils rejoignent nos rangs. Nous avons donc décidé de créer notre propre académie, un passage obligé pour tous les techniciens Carmeleon", explique Alexandre Sabet d’Acre, dirigeant de Dentmaster.

A fin 2018, la société disposait de 48 unités mobiles et une vingtaine de camions supplémentaires sont attendus pour cette année. En parallèle, Carmelon s'appuie sur deux centres Carmelon Carrosserie Express basés en région parisienne pour l'un et en région lyonnaise pour l'autre.