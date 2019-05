Daf Conseil propose plus de 80 formations en VL, PL et carrosserie.

Daf Conseil place l'innovation au cœur de ses priorités

La société a dispensé l'an passé plus d'un millier de journées de formation aux acteurs de l'après-vente automobile. Pour pérenniser sa croissance, Daf Conseil déploiera en 2018 deux nouvelles formations sur le diagnostic dépollution et les ADAS.

Depuis sa création il y a 13 ans, Daf Conseil est devenu un acteur incontournable dans le secteur de la formation, de l'assistance technique et des solutions digitales pour le marché de la réparation automobile. Alors qu'elle propose désormais 80 cursus en VL, PL et carrosserie, la société continue de croitre. Plus de 1 000 jours de formation ont été dispensés par ses équipes l'an dernier, soit 40 % de plus qu'il y a 3 ans. A fin 2018, la formation représentait 35 % de l'activité globale de la société.

Une croissance soutenue par le dynamisme de Daf Conseil mais aussi par la multiplication des accords grands comptes. Outre des formations animées pour le compte du CFPA (Centre de formation et de promotion automobile), la société en dispense également pour le compte d'enseignes nationales (Midas, Norauto, Alltrucks). Les cursus portant sur le diagnostic, l'hybride/électrique ou l'AdBlue étaient en 2018 les plus demandés.

En 2019, l'innovation sera partie prenante du développement de Daf qui a conçu pour le CFPA deux nouveaux cursus. Le premier, dénommé Depol 2, est consacré au diagnostic de dépollution des moteurs via l'analyse des gaz d'échappement. Le second, Tech 33, porte sur les systèmes d'aide à la conduite (ADAS) et permettra aux élèves de comprendre le fonctionnement des capteurs de caméras et radars. Dans un second temps, une évolution de la formation abordera les techniques de recalibrage.