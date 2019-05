Six écoles s'engagent pour l'avenir de la filière

Véhicules autonomes, connectés ou électriques, autant de sujets d'avenir qui ont incité six grandes écoles d'ingénieurs à adhérer au SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile, pour s'engager dans la mutation du secteur automobile.

Alors qu'elle réunit plus de 2 000 membres en France pour imaginer le futur de la mobilité avec les meilleurs experts nationaux et internationaux, la SIA (Société des ingénieurs de l'automobile) se renforce. Celle-ci vient de signer un partenariat avec six écoles haut-garonnaises (INSA Toulouse, IMT Mines Albi, Toulouse INP-Enit, Toulouse INP-Ensiacet, Toulouse INP-Enseeiht et ISAE-SUPAERO).

Une adhésion qui vient consolider les liens entre les constructeurs et équipementiers auto et la formation du secteur pour accélérer l'émergence de profils d'ingénieurs qui n'existent pas encore dans la filière. L'informatique, la robotique ou encore les nouvelles technologies font aujourd'hui partie intégrante de l'industrie automobile. Une mutation qui a un impact sur les métiers comme sur les modes de fonctionnement des entreprises.

Un job-dating en novembre

Tandis que plus de 8 000 ingénieurs sont embauchés chaque année dans le secteur automobile, les perspectives d'emploi s'avèrent multiples. D'ici 2030, certains observateurs jugent que plus de la moitié des postes actuels auront été remplacés par des nouveaux métiers.

Pour permettre à de jeunes talents de rencontrer leurs futurs patrons, la SIA et la région Occitanie organisent en novembre 2019 (Parc des Expositions de Toulouse) la deuxième édition du forum MonJob@FuturAuto. Un évènement au cours duquel des élèves-ingénieurs pourront rencontrer des patrons d’entreprises, des ingénieurs, jeunes ou confirmés, des experts RH, des recruteurs et découvrir quelques-unes des nouveautés de la filière automobile.