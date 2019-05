Dekra à la recherche de jeunes diplômés

Pour faire face à ses besoins en main d'œuvre, le spécialiste du contrôle technique entend séduire de futurs jeunes diplômés de BAC Pro et BTS Auto qui suivront dès l'été un programme de recrutement spécifique.

Initié en 2018 sous la forme d'une phase expérimentale, le Dekra Summer Campus repart pour un tour. Depuis le début de l'année et jusqu'à l'été, l'enseigne de centres de contrôle technique s'adresse aux futurs jeunes diplômés de BAC Pro et BTS Auto. Une fois leur diplôme en poche, les candidats suivront dès l'été un programme spécifique de recrutement qui leur permettra d'intégrer le réseau tricolore de Dekra en septembre 2019 avec un CDI à la clé. Une façon pour le groupe de répondre à la problématique du manque de ressources humaines qui touche tout le secteur.

"Notre décision de créer le Dekra Summer Campus destiné aux jeunes diplômés s'intègre pleinement à notre stratégie toujours innovante en termes de services pour répondre aux enjeux liés à l'évolution du secteur automobile et d'un contrôle technique plus qualitatif. Ce programme apporte une solution au problème de recrutement rencontré dans notre secteur, développe Xavier Diry, directeur général contrôle technique France. Nous nous employons à le rendre plus attractif. Par cette approche et les moyens mis en œuvre, nous communiquons et valorisons le métier de contrôleur technique auprès de jeunes issus d’un enseignement automobile".

Une participation au permis de conduire

Une campagne d'information soutenue par les équipes de l'enseigne est actuellement diffusée au près d'une quarantaine d'écoles spécialisées dans l'enseignement professionnel automobile. Tous les jeunes intéressés peuvent ensuite candidater avant le 15 juin via une adresse mail dédiée (dekra-summer-campus@dekra.com). Les profils retenus bénéficieront d'une formation initiale de contrôleur technique rémunérée, d'un week-end d'intégration festif et sportif tandis que le groupe participera financièrement à leur permis de conduire.

"Le succès remporté l'année dernière pendant la phase de test, nous a encouragé à poursuivre cette année. Nous avons donc inscrit le Dekra Summer Campus au calendrier de nos actions de communication 2019 en augmentant le nombre de sessions pour accueillir des candidats venus de toute la France. Ce programme est également bénéfique pour nos équipes qui sont fières de communiquer sur leur métier et de transmettre leur savoir-faire", ajoute Karine Bonnet, présidente du réseau et directrice générale adjointe marketing et ventes de Dekra Automotive SAS.