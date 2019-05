Land Rover challenge les futurs ingénieurs

Chaque année depuis 2006, le constructeur britannique réunit les meilleurs futurs ingénieurs du monde entier au travers du School Technology Challenge. La dernière édition a rassemblé plus de 150 étudiants.

C'est à l'Université de Warwick (Royaume-Uni), non loin du siège du groupe situé à Whitley, que s'est déroulée du 13 au 16 avril 2019 la dernière édition du School Technology Challenge. Un évènement créé en 2006 et lancé à l'international depuis quatre ans qui permet de rassembler des étudiants du monde entier. Les épreuves de présélection se sont déroulées cette année dans 20 pays et la finale mondiale a rassemblé plus de 150 jeunes talents de l'ingénierie.

Au programme de cette nouvelle édition, concevoir puis construire en quatre jours des modèles réduits de 4x4 télécommandés. Les étudiants ont dû programmer des logiciels pour permettre à leur création de franchir des obstacles ou d'affronter différents types de revêtements. Franchissement de passages de gués, passage sur un pont de corde ou escalade de rochers, les défis étaient multiples et ont permis de reproduire les possibilités offertes par un véritable SUV.

"Susciter la passion"

"L’automobile évolue vers un futur automatisé, connecté, électrique et partagé. C’est pourquoi nous avons tout intérêt à susciter la passion auprès d’une future génération d’ingénieurs prometteurs, indique Chris Thorp, directeur du business responsable de JLR. Le trophée Land Rover 4x4 entrant dans le Schools Technology Challenge est un élément essentiel de notre programme d’éducation".

Chaque équipe a présenté son projet aux juges qui ont également tester les connaissances de tous les participants en matière de conception de véhicules et de technique. Au final, l'équipe grecque NewGen Motors a remporté le précieux trophée.