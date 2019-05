Près de 200 candidats aux Rencontres Emploi Wave

La troisième édition du salon de l'emploi automobile de WoMen and Vehicles in Europe a connu un nouveau succès avec 196 candidats dont 65 % de femmes.

Organisée le 11 avril 2019 au Pavillon Royal (Paris 16e), la troisième édition des Rencontres Emploi de l'association WoMen and Vehicles in Europe (Wave) a confirmé son dynamisme. Selon notre confrère d'Autoactu, partenaire de l'évènement, 196 personnes s'y sont pressées pour découvrir les opportunités de carrière proposées. Sur ce total, 65 % des candidats étaient des candidates ce qui répond à l'objectif fixé par Wave de féminiser les rangs du secteur.

Au niveau des profils accueillis, ces Rencontres Emploi ont aussi confirmé leur caractère universel. Formation, niveau de qualification, statut ou âge ne constituent ainsi en rien des prérequis. Le sondage réalisé à l'issue de la journée démontre d'ailleurs que 62 % des participants étaient des chômeurs(es), tandis que 46 % avaient entre 25 et 45 ans, et 42 % entre 45 et 64 ans.

Tous ont pu rencontrer la quinzaine d'entreprises présentes (Volkswagen Group France, PSA Retail, Groupe Chopart, Emil Frey France, Michelin, Bridgestone, Continental, Autodistribution, Dekra…) mais aussi profiter des différentes animations. Deux tiers des participants ont suivi un ou plusieurs ateliers proposés et près de la moitié d'entre eux ont profiter des séances de coaching.

Cet évènement s'est conclu sur la remise du trophée de la Femme de l'Année. Après Corinne Spilios, directrice de l’usine PSA de Mulhouse qui avait été récompensée en 2018, c'est Agnès Poulbot, ingénieure chez Michelin, qui a eu cette année les honneurs de Wave.